نیروی هوایی ارتش وحشتی عجیب بر دل دشمنان انقلاب انداخته است

به گزارش خبرنگار مهر، امیر حسن شاه صفی فرمانده نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران ، همزمان با روز نیروی هوایی ارتش در مراسم امروز نمازجمعه تهران گفت: به عنوان سربازی خدمتگزار به روح بلند امام و خلف صالح ایشان حضرت آیت الله خامنه ای و امت حزب الله اطمینان می دهم نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران با نگاهی تیزبین وقایع و تحرکات منطقه و فرامنطقه ای را زیرنظر داشته و با تطبیق دکترین دفاعی خویش براساس تهدیدات با عزمی جزم وبهره گیری از کارکنان جوان، متعهد و مستعد و جان برکف توانمند تر از همیشه به عنوان نیرویی بازدارنده قابل اتکا و ذوالفقاری آبدیده و تحت اراده فرماندهی کل قوا و ملت شهید پرور ایران اسلامی در پشتیبانی دفاع استوار ایستاده است.

وی افزود : گواه روشن آن، تعقیب و فرو نشاندن هواپیماهای متجاوز در سال جاری توسط خلبانان تیز پرواز نیروی هوایی است که وحشت عجیبی بر دل دشمنان قسم خورده انقلاب انداخته است.

فرمانده نیروی هوایی ارتش در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به پیروزی انقلاب اسلامی ایران در بهمن ماه سال 57 گفت : پیروزی انقلاب اسلامی و متعاقب آن قطع رابطه با کشورهای استعمارگر بلوک شرق تا غرب و خروج مستشاران و کارشناسان نظامی آنها از نیروی هوایی ارتش موجب شد تا تحلیل گران سیاسی و نظامی به اتفاق آراء نیروی هوایی کاملا وابسته آن روز ایران را فاقد کارآیی عملیاتی قلمداد و از گردونه محاسبات توانمندی دفاعی ایران خارج کنند ، اما با آغاز دفاع مقدس و در اولین روز جنگ تحمیلی پرواز همزمان 140 فروند از جنگنده بمب افکنهای نیروی هوایی با پشتیبانی پدافند، هواپیماهای شناسایی و سوخت رسانی و حمله به عقبه نظام رژیم بعثی خواب و توهم تاسیس قادسیه بزرگ صدام معدوم را برآشفت.

وی خاطرنشان کرد: حمله شجاعانه خلبانان بی باک وغیور نیروی هوایی به محل استقرار هواپیماهای جنگنده رژیم بعث در مرز این کشور با اردن و عملیات برد طولانی با بیش از 3 ساعت پرواز در ارتفاع پست وانهدام هواپیماهای بمب افکن رژیم بعثی در منطقه الولید بار دیگر معادلات جنگ را به هم زد و آن چنان درسی به دشمن متجاوز داد که همچنان چگونگی و طراحی و انجام آن عملیات به عنوان یکی از منحصر به فرد ترین عملیات هوایی در جهان نام برده می شود.

امیرشاه صفی گفت : حضور مستمر بر فراز آسمان بغداد به ویژه عملیات استشهاردی توسط سرلشگر شهید عباس دوران و تغییر محل برگزاری اجلاس سران غیرمتعهد، علاوه بر پایان بخشیدن به رویای نفوذ ناپذیری دفاع هوایی بغداد حضور تاثیر گذار نیروی هوایی در عرصه سیاسی را یک بار دیگر به منصه ظهور رسانید.

وی ادامه داد : پس از پایان جنگ تحمیلی کارکنان غیرتمند نیروی هوایی با بهره جستن از تجربیات گرانقدر دوران دفاع مقدس تحت رهبری حکیمانه فرماندهی معظم کل قوا علاوه بر حفظ آمادگی دفاعی خود در تعاملی سازنده با سایر مراکز علمی کشور در دستیابی به فناوریهای نوین واستقلال و خودکفایی در دو حوزه نیروی انسانی و تجهیزات گام برداشته که تاکنون به موفقیتهای بی سابقه ای دست یافته است به طوری که حضرت آقا فرمودند " من خودکفایی را برای اولین بار در نیروی هوایی دیدم".

فرمانده نیروی هوایی ارتش با اشاره به آموزش و تربیت کلیه متخصصان مورد نیاز نیروی هوایی در دانشگاه نیروی هوایی شهید ستاری و ساخت حساس ترین قطعات هواپیماهای موجود، ساخت پروانه هواپیماهای شکاری، بمب افکن تندر، صاعقه و آذرخش، بهینه سازی جنگ افزارها از جمله انواع موشکهای زمین به زمین، هوا به هوا و هوا به زمین و ساخت انواع مهمات، دستیابی به پرواز با برد طولانی و انجام سوخت گیری از شکاری به شکاری را از دستاوردهای کارشناسان نیروی هوایی در جهت بومی سازی این نیروی تجهیزات محورخواند .

وی تاکید کرد : امروز به لطف خداوند متعال هیچ روزنه ای از آسمان میهن اسلامی با دعای خیر ملت عزیزمان از چشم تیزبین خلبانان تیز پرواز نهاجا پوشیده نخواهد ماند.

وی همچنین خطاب به امت ایران اسلامی گفت : سربازان جان بر کف شما در نیروی هوایی ارتش همواره با دعای خیر شما توانسته اند برگهای زرینی از حماسه را در تاریخ ایران به یادگار بگذارند و امروز نیز با توکل بر خدا و تمسک به اهل بیت و فرمانبرداری از رهبر فرزانه به عنوان میراث داران خون شهیدانی چون ستاری، فکوری، بابابی، یاسینی، اردستانی و دوران و بسیاری از شهیدان آماده اند تا با دعای خیر شما دست هر متجاوز به کیان ایران اسلامی را قطع نموده و همچنان که رهبر فرزانه انقلاب شهادت داده اند نیروی هوایی حضرت ولی عصر (عج) باشند.

شاه صفی در پایان سخنان خود با اشاره به قرار گرفتن در آستانه دهه چهارم انقلاب اسلامی، ورود فرزندان سربلند ایران اسلامی به عرصه فضا با پرتاب موفقیت آمیز ماهواره امید را به ملت تبریک گفت.