به گزارش خبرنگار مهر، ورایتی اعلام کرد امیر کوشتوریتسا این روزها روی فیلمنامه کار می‌کند که بر مبنای رمان "هفت دوست پانچو ویا و زن شش انگشتی" جیمز کارلوس بلیک نوشته می‌شود.

او فیلمنامه را با همکاری گوردان میهیچ می‌نویسد که پیش از این فیلمنامه دو فیلم "گربه سیاه، گربه سفید" و "دوران کولی‌ها" را برای او نوشت. کوشتوریتسا در گفتگو با ورایتی تاکید کرد از دوران دانشجویی و با دیدن فیلم‌های مکزیکی درباره پانچو ویا مجذوب این شخصیت بوده است.

پانچو ویا (1923- 1878) به خاطر نقشی که در انقلاب مکزیک در اوایل سال‌های قرن بیستم داشت، در خود مکزیک جایگاهی افسانه‌ای دارد. فیلم جدید کوشتوریتسا 54 ساله در مکزیک، اسپانیا و لوکیشن‌هایی در صربستان فیلمبرداری می‌شود و انتظار می‌رود کار در پایان سال 2009 یا اوایل 2010 کلید بخورد.

هنوز درباره بازیگر نقش پانچو ویا تصمیم گرفته نشده، اما فیلمساز صرب خاویر باردم اسپانیایی را در ذهن دارد. انقلابی مکزیکی تاکنون مضمون فیلم‌های بسیار بوده و بازیگرانی چون آنتونیو باندراس و تلی ساوالاس به نقش او ظاهر شده‌اند.

خود ویا سال 1914 در فیلم "زندگی ژنرال ویا" نقش‌آفرینی کرد که به تهیه‌کنندگی دیوید وارک گریفیث ساخته و رائول والش به نقش رهبر جوان ظاهر شد. کوشتوریتسا سال 2008 فیلم مستند "مارادونا" را درباره ظهور و سقوط فوتبالیبست سرشناس آرژانتینی ساخت.

او دو بار برای فیلم‌های "وقتی بابا به سفر تجاری رفته بود" 1985 و "زیرزمین" 1995 برنده جایزه نخل طلا جشنواره کن شده است. "رویای آریزونا" 1993، "زندگی یک معجزه است" 2004 و "این را به من قول بده" 2007 از دیگر ساخته‌های اوست.