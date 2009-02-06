ورود غیر منتظره بان کی مون به عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه ، بان کی مون ساعاتی پیش به صورت غیر منتظره وارد بغداد شد.

سخنگوی سازمان ملل متحد در بغداد درباره این سفرگفت: وی به منظوراعلام حمایت از دولت عراق وهمچنین دیدار با نوری المالکی نخست وزیر این کشور وارد بغداد شد.

سخنگوی سازمان ملل متحد درعراق همچنین افزود: تبریک به نوری المالکی به علت موفقیت درانتخابات شوراهای استانی و برگزار ی موفقیت آمیز این انتخابات از دیگر اهداف سفر بان کی مون به بغداد است.

براساس آخرین اخبار به دست آمده از انتخابات شوراهای استانی عراق، فهرست " دولت قانون " وابسته به نوری المالکی پیروز این انتخابات است.