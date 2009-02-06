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۱۸ بهمن ۱۳۸۷، ۱۲:۱۰

ورود غیر منتظره بان کی مون به عراق

ورود غیر منتظره بان کی مون به عراق

منابع خبری ساعتی پیش از سفر غیر منتظره دبیرکل سازمان ملل متحد به بغداد خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه ، بان کی مون ساعاتی پیش به صورت غیر منتظره وارد بغداد شد.

سخنگوی سازمان ملل متحد در بغداد درباره این سفرگفت: وی به منظوراعلام حمایت از دولت عراق وهمچنین دیدار با نوری المالکی نخست وزیر این کشور وارد بغداد شد.

سخنگوی سازمان ملل متحد درعراق همچنین افزود: تبریک به نوری المالکی به علت موفقیت درانتخابات شوراهای استانی و برگزار ی موفقیت آمیز این انتخابات از دیگر اهداف سفر بان کی مون به بغداد است.

براساس آخرین اخبار به دست آمده از انتخابات شوراهای استانی عراق، فهرست " دولت قانون " وابسته به نوری المالکی پیروز این انتخابات است.

کد مطلب 829877

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