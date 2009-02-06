به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس سید جعفر تشکری هاشمی با بیان این مطلب افزود: عملیات نصب گاردریل و جداسازی مسیر رفت و برگشت سومین خط اتوبوسرانی تندرو( پایانه خاوران تا پایانه علم وصنعت) در بزرگراه بسیج به اتمام رسیده وهم اکنون عملیات تعریض بخشی از بزرگراه بسیج به وسیله پوشش انهار و ساخت سکوی ایستگاه ها در دست اجرا است که به زودی با اتمام عملیات اصلی عمرانی ، اتوبوس های این خط و خطوط موازی می توانند از خط ویژه موجود برای تردد استفاده کنند.

وی ادامه داد : پس از اتمام عملیات اجرایی احداث و نصب ایستگاه ها،اتوبوس های چپ در وارد این خط می شود و در نهایت خطوط موازی ساماندهی خواهند شد.

معاون شهردار تهران تصریح کرد: خط 3 اتوبوس های تندرو با اتصال به خط 1 و2 این سامانه امکان دسترسی شهروندان به جنوب شرق، شمال شرق،جنوب غربی ، غرب و مرکز شهر تهران را به وسیله اتوبوس فراهم می کند و همچنین اتصال این خط به ایستگاه های خط 2 و خط 4 مترو تهران این امکان را برای مسافران سومین خط BRT به وجود می آورد که به راحتی بتوانند به نقاط مختلف شهر با مترو سفر کنند.

وی افزود: برآوردهای اولیه جابه جایی مسافر درسومین خط اتوبوسرانی 147 هزارنفر در روزاست که با توجه به نرخ صعودی جابه جایی روزانه در خطوط 1 و 2 ، پیش بینی می شود در این خط نیز به سرعت و حداقل تا 2 برابر برآوردهای اولیه، جابه جایی مسافر داشته باشد.

مهندس تشکری هاشمی با اشاره به اینکه سومین خط BRT با عبور از سه راه افسریه، میدان بسیج، بزرگراه بسیج، میدان شهید کلاهدوز، سی متری نیروی هوایی، امامت، خیابان شهید آیت، بزرگراه رسالت به پایانه علم و صنعت ختم می شود، گفت: در مسیر تردد سومین خط BRT مناطق و شهرک های مسکونی زیادی وجود دارد و تراکم جمعیت ساکن در این محدوده بسیار بالا است و پیش بینی استقبال زیاد از این خط خصوصا برای دسترسی به بازارهای آن از جمله خیابان شهید آیت و...وجود دارد .

وی تصریح کرد: احداث این خط می تواند تردد شهروندان ساکن این محدوده را تسهیل کرده، امکان دسترسی آنها به هسته مرکزی ، نقاط غربی، جنوبی و شمالی شهر را به وسیله حمل ونقل عمومی فراهم ساخته واز تردد خوروهای شخصی دراین مسیربکاهد.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران با بیان اینکه حداقل 3 لاین عبوری برای تردد خودرهای عبوری در بزرگراه بسیج باقی خواهد ماند و پوشش انهار برای افزایش سطح سواره رو در دست اقدام است، اظهارامیدواری کرد که با کاهش سفر با خودروهای شخصی و تسریع در احداث کمربندی شرقی تهران مشکل آلودگی هوا و ترددهای شهری به وضعیت مطلوبتری برسد .

وی یکی دیگر از ویژگی های خط 3 اتوبوسرانی تندرو را ایجاد امکان خدمات رسانی سریعتر نیروهای امدادی ، اوژانس ، پلیس و آتش نشانی به شرق تهران دانست و گفت : نیروهای امداد و نجات تاکنون برای خدمات رسانی به شهروندان مناطق و شهرک های مسکونی اطراف بزرگراه بسیج با مشکلات زیادی مواجه بودند و اغلب در ترافیک زمان زیادی را از دست می دادند اما اکنون امکان خدمات رسانی سریع نیروهای امداد و نجات از طریق مسیر اتوبوس های تندرو فراهم شده است که امیدواریم از این طریق ساکنین محدوده بتوانند در کوتاه ترین زمان ممکن از خدمات این نیروها بهره مند شوند.

معاون شهردار تهران ضمن عذر خواهی از شهروندان بخاطر مشکلات مقطعی اجرای طرح و تشکر از حمایت و همکاری ساکنین و کسبه در تحمل ترافیک ناشی از عملیات عمرانی احداث این خط افزود : هرگونه عملیات عمرانی مشکلاتی را به دنبال دارد اما متاسفانه گاه این خصیصه ذاتی عملیات های عمرانی نادیده گرفته می شود و برخی پیش از آنکه مراحل اجرایی یک پروژه به اتمام برسد در مورد آن قضاوت کرده و از مشکلات مقطعی ابراز نگرانی می کنند در حالیکه کمی شکیبایی برای انجام هرکاری ضروری است و در عملیات های عمرانی احداث پروژه های مختلف نیز باید مشکلات را تحمل کرد تا نتیجه مطلوب به دست آید.

وی ادامه داد: هنگامی که خط یک و دو BRT نیز در حال احداث بود برخی به دلیل به وجود آمدن مشکلاتی در مسیر اجرای طرح گلایه مند بودند اما با تکمیل خطوط و بهره برداری از آنها نه تنها مشکلات و گلایه ها از بین رفت بلکه شهروندان از عملکرد این خطوط ابراز رضایت کردند و هم اکنون در مسیر این دو خط بسیاری از سفرهایی که با خودروی شخصی صورت می گرفت جای خود را به سفر با اتوبوس های تندرو داده است و در مجموع شاهد کاهش تراکم ترافیک نسبت به قبل از اجرای طرح در این مسیرها هستیم.

وی درپایان اضافه کرد: اتوبوس های جدید دوکابین باامکانات رفاهی بسیار مطلوب که توسط شهرداری تهران ازخارج خریداری شده بزودی وارد این خط خواهند شد و سفرسریع؛ ایمن و راحت در این مسیر برای شهروندان محقق خواهد شد.