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۱۸ بهمن ۱۳۸۷، ۱۴:۳۳

پس از گذشت 17 ماه ؛

سرانجام بخشنامه استخدام 10 هزار مربی پرورشی و حق التدریسی صادر شد

سرانجام بخشنامه استخدام 10 هزار مربی پرورشی و حق التدریسی صادر شد

بخشنامه استخدام 10 هزار مربی پرورشی و تربیت بدنی و حق التدریسی پذیرفته شده در آزمون استخدامی مهرماه سال 86 پس از گذشت 17 ماه از اعلام نتایج آزمون صادر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در این بخشنامه که از سوی معاون برنامه ریزی و توسعه مدیریت وزارت آموزش و پرورش صادر شده، شرایط و جزئیات استخدام پذیرفته شدگان تشریح شده است.

در بند اول این بخشنامه آمده است : "استخدام دارندگان دارای حداقل مدرک تحصیلی لیسانس و حوزوی سطح 2 از بین پذیرفته شدگان در آزمون علمی و نیز تایید شده توسط گزینش و دارندگان مدرک کاردانی صرفا برای مناطق محروم و نیازمند به تشخیص دفتر آمار، برنامه ریزی و بودجه وزارت متبوع خواهد بود."

براساس این بخشنامه ، تعیین رشته تدریس و محل خدمت پذیرفته شدگان با نظر کارگروه استخدام وزارت متبوع و با رعایت بند 8 این دستورالعمل است.

در بند 8 این بخشنامه عنوان شده است : " برای آنکه پذیرفته شدگان مندرج در لیست پیوست ( با تعیین رشته شغلی آنان توسط کارگروه استخدام در وزارت متبوع) امکان تعیین محل اشتغال خود را نیز داشته باشند لازم است سازمان آموزش و پرورش استان با توجه به جدول سهمیه تخصیصی به منطقه آموزش و پرورش، حسب جنس در هریک از رشته های شغلی ( دبیر، هنرآموز، پرورشی و اداری) و با در نظر گرفتن شرایط محل زندگی، اشتغال کنونی و مراتب ایثارگری و با کسب نظر داوطلب، محل اشتغال وی را تعیین و طبق فرم پیوست تعهد محضری از داوطلب قبل از صدور حکم کارگزینی اخذ نموده و به این معاونت اعلام نماید."

معاونت برنامه ریزی و توسعه مدیریت وزارت آموزش و پرورش در بند 2 این بخشنامه اشاره کرده است : "با توجه به اینکه استخدام برای مناطق و در مشاغلی که مورد نیاز است طبق سهمیه جدول پیوست صورت می گیرد. بنابراین مقتضی است عبارت ممنوعیت انتقال محل خدمت و همچنین تغییر رشته و رشته شغلی پذیرفته شدگان در طول مدت همکاری هر بار پیمان فی ما بین در متن احکام درج شود."

همچنین دوره آموزشی بدو استخدام و مهارت های تعلیم و تربیتی برابر جدول شرایط احراز رشته شغلی مربوط و رعایت سایر ضوابط و مقررات با هماهنگی دفتر ارتقای حرفه ای فرهنگیان و براساس بخشنامه معاونت آموزش و نوآروی خواهد بود.

براساس این بخشنامه جذب و به کارگیری نیروی جدید ( به صورت حق التدریس، قراردادی، شرکتی و...) به جای افراد استخدام شده ممنوع است و تاریخ اجرای احکام استخدامی افراد پذیرفته شده پس از تایید محل خدمت آن ها توسط معاونت برنامه ریزی و توسعه مدیریت و تخصیص کد پرسنلی از تاریخ 21 بهمن ماه سال 87 خواهد بود.

در تبصره پایانی این بخشنامه نیز آمده است : " جابه جایی تا پایان شهریورماه 1388 از محل خدمت فعلی برای آن دسته از همکاران حق التدریسی که اشتغال دارند، ضرورت ندارد."

در بند پایانی این بخشنامه که به آموزش و پرورش 26 استان کشور ارسال شده ، تاکید شده است : " افرادی که پرونده استخدامی آنها هنوز تحت بررسی می باشد متعاقبا اعلام نتیجه خواهد شد و این افراد از مراجعه حضوری خودداری کنند."

کد مطلب 829886

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