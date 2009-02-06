سرانجام بخشنامه استخدام 10 هزار مربی پرورشی و حق التدریسی صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این بخشنامه که از سوی معاون برنامه ریزی و توسعه مدیریت وزارت آموزش و پرورش صادر شده، شرایط و جزئیات استخدام پذیرفته شدگان تشریح شده است.

در بند اول این بخشنامه آمده است : "استخدام دارندگان دارای حداقل مدرک تحصیلی لیسانس و حوزوی سطح 2 از بین پذیرفته شدگان در آزمون علمی و نیز تایید شده توسط گزینش و دارندگان مدرک کاردانی صرفا برای مناطق محروم و نیازمند به تشخیص دفتر آمار، برنامه ریزی و بودجه وزارت متبوع خواهد بود."

براساس این بخشنامه ، تعیین رشته تدریس و محل خدمت پذیرفته شدگان با نظر کارگروه استخدام وزارت متبوع و با رعایت بند 8 این دستورالعمل است.

در بند 8 این بخشنامه عنوان شده است : " برای آنکه پذیرفته شدگان مندرج در لیست پیوست ( با تعیین رشته شغلی آنان توسط کارگروه استخدام در وزارت متبوع) امکان تعیین محل اشتغال خود را نیز داشته باشند لازم است سازمان آموزش و پرورش استان با توجه به جدول سهمیه تخصیصی به منطقه آموزش و پرورش، حسب جنس در هریک از رشته های شغلی ( دبیر، هنرآموز، پرورشی و اداری) و با در نظر گرفتن شرایط محل زندگی، اشتغال کنونی و مراتب ایثارگری و با کسب نظر داوطلب، محل اشتغال وی را تعیین و طبق فرم پیوست تعهد محضری از داوطلب قبل از صدور حکم کارگزینی اخذ نموده و به این معاونت اعلام نماید."

معاونت برنامه ریزی و توسعه مدیریت وزارت آموزش و پرورش در بند 2 این بخشنامه اشاره کرده است : "با توجه به اینکه استخدام برای مناطق و در مشاغلی که مورد نیاز است طبق سهمیه جدول پیوست صورت می گیرد. بنابراین مقتضی است عبارت ممنوعیت انتقال محل خدمت و همچنین تغییر رشته و رشته شغلی پذیرفته شدگان در طول مدت همکاری هر بار پیمان فی ما بین در متن احکام درج شود."

همچنین دوره آموزشی بدو استخدام و مهارت های تعلیم و تربیتی برابر جدول شرایط احراز رشته شغلی مربوط و رعایت سایر ضوابط و مقررات با هماهنگی دفتر ارتقای حرفه ای فرهنگیان و براساس بخشنامه معاونت آموزش و نوآروی خواهد بود.

براساس این بخشنامه جذب و به کارگیری نیروی جدید ( به صورت حق التدریس، قراردادی، شرکتی و...) به جای افراد استخدام شده ممنوع است و تاریخ اجرای احکام استخدامی افراد پذیرفته شده پس از تایید محل خدمت آن ها توسط معاونت برنامه ریزی و توسعه مدیریت و تخصیص کد پرسنلی از تاریخ 21 بهمن ماه سال 87 خواهد بود.

در تبصره پایانی این بخشنامه نیز آمده است : " جابه جایی تا پایان شهریورماه 1388 از محل خدمت فعلی برای آن دسته از همکاران حق التدریسی که اشتغال دارند، ضرورت ندارد."

در بند پایانی این بخشنامه که به آموزش و پرورش 26 استان کشور ارسال شده ، تاکید شده است : " افرادی که پرونده استخدامی آنها هنوز تحت بررسی می باشد متعاقبا اعلام نتیجه خواهد شد و این افراد از مراجعه حضوری خودداری کنند."