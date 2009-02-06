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۱۸ بهمن ۱۳۸۷، ۱۶:۳۷

35 هزار بانوی گلستانی آموزش مباحث خانواده را فراگرفتند

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرکل دفتر خانواده و بانوان استانداری گلستان گفت: 35 هزار نفر از اقشار مختلف زنان استان طی سه سال اخیر آموزش مباحث خانوادگی را فرا گرفته اند.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، نصرت بابایی ظهر جمعه در اختتامیه فاز سوم طرح رحمت در تالار فخرالدین اسعدگرگان افزود: این آموزشها در قالب طرح ملی رحمت، طرح آموزش خانواده کار کنان دولت، طرح ملی مطهره و طرح تربیت مربی عفاف بوده که در این آموزشها زنان مناطق عشایری، مرزنشین و روستاهای دوردست نیز مد نظر بودند.

وی اظهار داشت: مباحث خانواده در انقلاب اسلامی ازجایگاه محکمی برخوردار بوده، زیرا پایه و اساس آن دین مبین اسلام است.

به گفته بابایی، زنان قبل از انقلاب همواره مورد استفاده و سوءاستفاده گروه های مختلف بوده اند اما در انقلاب اسلامی، امام خمینی(ره) احیاگر شخصیت واقعی زن مسلمان بوده است.

مدیرکل امور دفتر خانواده و بانوان استانداری گلستان افزود: تغییر مرکز مشارکت زنان به مرکز امور زنان و خانواده، تشکیل کارگروه خانواده در دولت، تشکیل کارگروه زنان و خانواده در استانها، تبدیل امور بانوان استانداریها به دفتر خانواده و بانوان، تأسیس صندوق مهر امام رضا(ع) و اجرای طرح های مختلف آموزشی بیانگر توجه دولت نهم به این مطلب است.

نیمی از جمعیت یک میلیون و 650 هزار نفری گلستان را بانوان تشکیل می دهند.

کد مطلب 829889

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