35 هزار بانوی گلستانی آموزش مباحث خانواده را فراگرفتند

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، نصرت بابایی ظهر جمعه در اختتامیه فاز سوم طرح رحمت در تالار فخرالدین اسعدگرگان افزود: این آموزشها در قالب طرح ملی رحمت، طرح آموزش خانواده کار کنان دولت، طرح ملی مطهره و طرح تربیت مربی عفاف بوده که در این آموزشها زنان مناطق عشایری، مرزنشین و روستاهای دوردست نیز مد نظر بودند.

وی اظهار داشت: مباحث خانواده در انقلاب اسلامی ازجایگاه محکمی برخوردار بوده، زیرا پایه و اساس آن دین مبین اسلام است.

به گفته بابایی، زنان قبل از انقلاب همواره مورد استفاده و سوءاستفاده گروه های مختلف بوده اند اما در انقلاب اسلامی، امام خمینی(ره) احیاگر شخصیت واقعی زن مسلمان بوده است.

مدیرکل امور دفتر خانواده و بانوان استانداری گلستان افزود: تغییر مرکز مشارکت زنان به مرکز امور زنان و خانواده، تشکیل کارگروه خانواده در دولت، تشکیل کارگروه زنان و خانواده در استانها، تبدیل امور بانوان استانداریها به دفتر خانواده و بانوان، تأسیس صندوق مهر امام رضا(ع) و اجرای طرح های مختلف آموزشی بیانگر توجه دولت نهم به این مطلب است.

نیمی از جمعیت یک میلیون و 650 هزار نفری گلستان را بانوان تشکیل می دهند.