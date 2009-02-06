به گزارش خبرنگار مهر در شهرستان پلدختر، عبدالله نوری صبح امروز در مراسم تجهیز کتابخانه علامه جزایری پلدختر به شبکه رایانه‌ای، عنوان کرد: تبدیل سالن اجتماعات کتابخانه علامه جزایری به سالن مطالعه و همکاری با مراکز دولتی 22 روستای کم‌جمعیت برای ساخت مرکز ارائه خدمات کتابخانه‌ای، از برنامه‌های این اداره‌ کل در شهرستان پلدختر است.

وی همچنین با اشاره به تجهیز کتابخانه علامه جزایری پلدختر به شبکه رایانه‌ای، بیان داشت: این کتابخانه با صرف اعتباری بالغ بر 70 میلیون ریال به شبکه رایانه ای مجهز شده است.

مدیر کل امور کتابخانه های عمومی استان لرستان ادامه داد: تا کنون یک میلیارد ریال تجهیزات برای شبکه ای کردن کتابخانه‌های استان لرستان خریداری شده و در آینده نزدیک شاهد راه‌اندازی شبکه اینترنت در کتابخانه های استان خواهیم بود.

نوری همچنین از برگزاری نمایشگاه کتاب به مناسبت دهه فجر در الشتر خبر داد و گفت: در این نمایشگاه که با همکاری اداره امور کتابخانه‌های الشتر و اداره آموزش و پرورش این شهرستان در سالن چندمنظوره آموزش و پرورش برپاست، 17 هزار نسخه کتاب عرضه می‌شود.

کلنگ کتابخانه شماره 2 پلدختر به زمین زده شد

به گزارش خبرنگار مهر در پلدختر همچنین امروز صبح کلنگ کتابخانه عمومی شماره 2 پلدختر در مراسمی با حضور امام جمعه این شهرستان و سایر مسئولان شهرستانی به زمین زده شد.

مدیر کل امور کتابخانه های عمومی استان لرستان در حاشیه این مراسم به خبرنگار مهر گفت: این کتابخانه با زیربنای 800 متر مربع و اعتبار اولیه 770 میلیون ریال تا پایان برنامه چهارم توسعه افتتاح و به بهره برداری می رسد.

عبدالله نوری با بیان اینکه از دو کتابخانه عمومی پلدختر، کتابخانه علامه جزایری در مرکز شهرستان و کتابخانه امام علی(ع) در بخش معمولان واقع شده‌اند، یادآور شد: تا پایان سال آینده اهالی شش روستای پرجمعیت این شهرستان صاحب کتابخانه می‌شوند.