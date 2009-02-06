تجهیز مجتمع فرهنگی هنری کوهدشت 3 میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد

به گزارش خبرنگار مهر در شهرستان کوهدشت، سید عارف علوی ظهر امروز در مراسم افتتاح مجتمع فرهنگی هنری امید، به خبرنگار مهر گفت: ساخت این پروژه در سال 79 تصویب، در سال 81 عملیات اجرایی آن آغاز شد و امروز به بهره‌برداری رسید.

وی یادآور شد: مجتمع فرهنگی هنری کوهدشت در زمینی به مساحت 4 هزار و 850 متر مربع و زیربنای 4 هزار و 700 متر‌مربع ساخته شده است.

مدیرکل اداره ارشاد لرستان اعتبار صرف شده برای این پروژه را 22 میلیارد و 122 میلیون ریال عنوان کرد، و یادآور شد: در سفر دوم هیئت دولت چهار میلیارد ریال برای تجهیز این پروژه پیشنهاد شد که تا‌کنون یک میلیارد ریال آن دریافت شده است.

علوی همچنین از بهره‌برداری از مجتمع فرهنگی ـ هنری فجر شهرستان پلدختر و انتظار شهرستان دلفان در دهه فجر امسال خبر داد.