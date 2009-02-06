گشایش نمایشگاه سراسری پوسترهای عاشورایی در الیگودرز

به گزارش خبرنگار مهر در شهرستان الیگودرز، نمایشگاه سوگواره سراسری پوسترهای عاشورایی مشتمل بر 45 اثر از برترین هنرمندان هنرهای تجسمی کشور است که به همت انجمن هنرهای تجسمی الیگودرز،همزمان با افتتاحیه کنگره سراسری شعر عاشورا "حنجره های سرخ" و با حضور نماینده ی ولی فقیه در لرستان و امام جمعه خرم آباد، امام جمعه الیگودرز، مدیر کل فرهنگ وارشاد اسلامی لرستان، فرماندار الیگودرز و تعدادی ازمسوولین شهرستان و جمع زیادی از علاقمندان افتتاح شد.

این نمایشگاه با همکاری انجمن هنرهای تجسمی الیگودرز، مجتمع فرهنگی هنری سیمرغ و حوزه هنری کشور و با هدف مبارزه با تصاویر غیر واقعی وغیر ارزشی منتسب به عاشورا و ائمه اطهار و بیان زوایای ناگفته ی عاشورا برگزار شد.