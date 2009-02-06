  1. استانها
  2. لرستان
۱۸ بهمن ۱۳۸۷، ۱۵:۱۲

با همکاری حوزه هنری کشور/

گشایش نمایشگاه سراسری پوسترهای عاشورایی در الیگودرز

گشایش نمایشگاه سراسری پوسترهای عاشورایی در الیگودرز

خرم آباد - خبرگزاری مهر: نمایشگاه سوگواره سراسری پوسترهای عاشورایی به همت هنرمندان هنرهای تجسمی کشور در محل نگارخانه مجتمع فرهنگی هنری سیمرغ عصر دیروز دایر شد.

به گزارش خبرنگار مهر در شهرستان الیگودرز، نمایشگاه سوگواره سراسری پوسترهای عاشورایی مشتمل بر 45 اثر از برترین هنرمندان هنرهای تجسمی کشور است که به همت انجمن هنرهای تجسمی الیگودرز،همزمان با افتتاحیه کنگره سراسری شعر عاشورا "حنجره های سرخ" و با حضور نماینده ی ولی فقیه در لرستان و امام جمعه خرم آباد، امام جمعه الیگودرز، مدیر کل فرهنگ وارشاد اسلامی لرستان، فرماندار الیگودرز و تعدادی ازمسوولین شهرستان و جمع زیادی از علاقمندان افتتاح شد.

این نمایشگاه با همکاری انجمن هنرهای تجسمی الیگودرز، مجتمع فرهنگی هنری سیمرغ و حوزه هنری کشور و با هدف مبارزه با تصاویر غیر واقعی وغیر ارزشی منتسب به عاشورا و ائمه اطهار و بیان زوایای ناگفته ی عاشورا برگزار شد.
کد مطلب 829901

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها