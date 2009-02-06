به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی وزارت بازرگانی، در دیدار" سیدمسعود میرکاظمی" وزیر بازرگانی با " امام علی رحمان" رئیس جمهور تاجیکستان ، پیام کتبی رئیس جمهوری کشورمان به رئیس جمهوری این کشور تحویل شد و رئیس جمهوری تاجیکستان با ابراز خرسندی از دستیابی موفقیت آمیز ایران در پرتاب ماهواره به فضا خواستار گسترش و افزایش حجم روابط دو کشور در زمینه های صنعتی، بهداشتی، معدنی، انرژی و حمل ونقل شد و با معرفی کشور ایران به عنوان خانه دوم خود آمادگی کشورش را جهت حضور فعال در اجلاس سران اکو در اسفند ماه در تهران اعلام کرد.

در دیدار و مذاکره رسمی وزیر بازرگانی ایران با "همراه خان ظریفی " وزیر امورخارجه، "گل شیرعلی" وزیر صنایع و انرژی تاجیکستان ، تشکیل کارگروه های تخصصی به منظور تعمیق و توسعه روابط بازرگانی و خدمات فنی و مهندسی دو کشور مورد موافقت قرار گرفت.

مقام های دو کشور همچنین ابراز امیدواری کردند در آینده نزدیک شاهد افزایش روزافزون سهم روابط تجاری و اقتصادی بین ایران و تاجیکستان باشند.

در دیدار وزیر بازرگانی ایران با "عاقل اف" نخست وزیر ، " غلام جان بابازاده" وزیر اقتصاد و تجارت،"محمدسعید عبیدالله اف" رییس مجلس ملی عالی تاجیکستان باتوجه به وجود فضای مساعد دوستی و مودت بین دو کشور، گسترش همه جانبه روابط در زمینه های سرمایه گذاری دو جانبه، روان سازی فعالیت های تجاری و بازرگانی ، افزایش فهرست کالاهای ترجیحی بین دو کشور، گسترش فعالیت های نیروگاهی و بهداشتی مورد توافق دو طرف قرار گرفت.

دردیدار وزیر بازرگانی جمهوری اسلامی ایران از تاجیکستان ، عملیات احداث مرکز بزرگ تجاری جمهوری اسلامی ایران در شهر دوشنبه پایتخت این کشور آغاز شد.