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۱۸ بهمن ۱۳۸۷، ۱۳:۳۲

اولین شعبه صندوق تعاون کشور ویژه بانوان در قم آغاز به کار کرد

قم - خبرگزاری مهر: برای نخستین بار در کشور، شعبه صندوق تعاون کشور ویژه بانوان با حضور وزیر تعاون در قم افتتاح ‏شد. ‏

به گزارش خبرنگار مهر در قم، ماشاء الله عظیمی،‌ مدیرعامل صندوق تعاون کشور در مراسم آغاز به کار این شعبه ‏که قبل از ظهر ‏جمعه در ابتدای بلوار جمهوری اسلامی شهر قم برگزار شد، با اشاره به افتتاح نمادین 22 شعبه ‏صندوق تعاون کشور همزمان با افتتاح این ‏شعبه به ارزش اقتصادی 10 میلیارد تومان، اظهار داشت: در حال حاضر ‏جمع شعبات فعال صندوق تعاون کشور به 350 شعبه می‌رسد که ‏‏130 شعبه آن مربوط به دولت نهم است. ‏

وی با تاکید بر اهمیت بخش تعاون و توجه ویژه مردم به سرمایه گذاری در بخش تعاون افزود: در سال جاری ‏صندوق تعاون کشور بیش از ‏‏440 میلیون تومان تسهیلات به متقاضیان ارائه کرده است که در همین خصوص ‏باعث ایجاد 32 هزار شغل جدید و نیز حفظ 16 هزار شغل ‏شده است. ‏

مهندس عظیمی با بیان اینکه دولت نهم توجه و حمایت خاصی نسبت به رشد و شکوفایی بخش تعاون دارد، ‏گفت: عملکرد صندوق تعاون ‏کشور در سه سال عمر دولت نهم، حدود دو برابر 15 سال قبل از آن است. ‏

کد مطلب 829908

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