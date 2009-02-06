اولین شعبه صندوق تعاون کشور ویژه بانوان در قم آغاز به کار کرد

به گزارش خبرنگار مهر در قم، ماشاء الله عظیمی،‌ مدیرعامل صندوق تعاون کشور در مراسم آغاز به کار این شعبه ‏که قبل از ظهر ‏جمعه در ابتدای بلوار جمهوری اسلامی شهر قم برگزار شد، با اشاره به افتتاح نمادین 22 شعبه ‏صندوق تعاون کشور همزمان با افتتاح این ‏شعبه به ارزش اقتصادی 10 میلیارد تومان، اظهار داشت: در حال حاضر ‏جمع شعبات فعال صندوق تعاون کشور به 350 شعبه می‌رسد که ‏‏130 شعبه آن مربوط به دولت نهم است. ‏



وی با تاکید بر اهمیت بخش تعاون و توجه ویژه مردم به سرمایه گذاری در بخش تعاون افزود: در سال جاری ‏صندوق تعاون کشور بیش از ‏‏440 میلیون تومان تسهیلات به متقاضیان ارائه کرده است که در همین خصوص ‏باعث ایجاد 32 هزار شغل جدید و نیز حفظ 16 هزار شغل ‏شده است. ‏



مهندس عظیمی با بیان اینکه دولت نهم توجه و حمایت خاصی نسبت به رشد و شکوفایی بخش تعاون دارد، ‏گفت: عملکرد صندوق تعاون ‏کشور در سه سال عمر دولت نهم، حدود دو برابر 15 سال قبل از آن است. ‏