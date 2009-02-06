جلد شانزدهم دایرةالمعارف بزرگ اسلامی منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این جلد از دایرةالمعارف در 760 صفحه دو ستونی به ضمیمه مقدمه، نمایه ها و فهرستهای مربوطه تنظیم شده است.



از جمله مقالات بلند جلد شانزدهم: تهران- تفلیس- تقلید- تکیه- تمثیل- تناسخ- توبه- توحید- تورات- تونس- تیموریان است.



در دایرةالمعارف بزرگ اسلامی مدخلهای مختلفی پیش‌بینی شده که زمینه‌های مختلف فرهنگ و تمدن اسلامی، مانند قرآن ‌شناسی، فقه، حدیث، تاریخ سیاسی و اجتماعی، جغرافیای تاریخی و انسانی، اسلام و فرقه‌های اسلامی اعم از فرق مذهبی و مکاتب کلامی، فلسفه و عرفان، زبان و ادبیات سرزمینهای اسلامی، تاریخ علوم ریاضی و طبیعی، هنر و معماری در سرزمینهای اسلامی، مردم‌شناسی و نیز جنبه‌های فرهنگ بومی و محلی اقوام مسلمان را در بر می گیرد.

مرکز دایرةالمعارف بزرگ اسلامی سازمانی فرهنگی پژوهشی است که به منظور تدوین و انتشار دایرةالمعارف اسلامی، عمومی، تخصصی و دیگر مراجع علمی، اسفند 1362 در تهران تأسیس شد.