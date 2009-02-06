شعار تغییر اوباما دروغ است/ نادیده گرفتن خدمات انقلاب بی انصافی است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید احمد خاتمی خطیب این هفته نماز جمعه تهران در خطبه دوم نماز جمعه امروز طی سخنانی با اشاره به سی امین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و با گرامیداشت یاد بنیانگذار جمهوری اسلامی به تشریح نعمتهای به دست آمده از پیروزی انقلاب پرداخت.

وی حاکمیت دین، ولایت و رهبری صالحه و استقلال را از دستاوردهای انقلاب اسلامی برشمرد وتصریح کرد: 57 سال حکومت پهلوی، سالهای دین زدایی از کشور بود اما با پیروزی انقلاب دین به صحنه آمد و مجریان دیندار و متدین در سی سال گذشته فراوان داشته ایم.

خطیب این هفته تهران ادامه داد: تزهای حاکم بر جهان با انقلاب اسلامی در هم شکست و نشانه این شکست حرکات مذبوحانه ای است که هر از گاهی از سوی ابرقدرتها سر می زند زیرا دیدند این خاورمیانه است که کانون خیزش اسلامی است.

خاتمی با اشاره به نعمت ولایت و رهبری صالحه خاطر نشان کرد: در 57 سالی که بر این کشور گذشت سران این رژیم کانون تباهی فساد بودند و تنها چیزی که برای آنها مطلقا مطرح نبود مردم و خدمت به آنان بود. اما ملت به آنها سیلی زد و قدرت را از شاه گرفت و به ولی فقیه داد.

عضو شورای عالی حوزه علمیه قم در ادامه به توانمندیهای علمی کشور اشاره کرد و یاد آور شد: در سی سال گذشته کشور در عرصه های مختلف خوش درخشیده است و فناوری اخیر دانشمندان و موفقیت آنان در پرتاب ماهواره امید به فضا همه چشمها را خیره کرده است.

وی با اشاره به سابقه پرتاب ماهواره به فضا از سوی کشورهای دیگر چون روسیه، فرانسه، آمریکا، چین و ژاپن تاکید کرد: تنها معدود کشورهایی هستند که فناوری ساخت ماهواره را دارند و مردم ایران این افتخار را دارند که در این باشگاه قرار گرفتند ، آمریکا از این حرکت ایران به شدت عصبانی است که به آنها می گوییم از این خشم بمیرید.

خاتمی افزود: البته دربه بار نشستن این فناوریها، تلاش همه دولتهای بعد از انقلاب به ویژه دولت مردمی و خدمتگزار آقای احمدی نژاد مشهود است.

عضو مجلس خبرگان رهبری استقلال را از دیگر دستاوردهای انقلاب اسلامی برشمرد و گفت: از زمانی که رژیم پهلوی سر کار آمد تازمانی که ملت آن را از کشور بیرون کرد، این کشور یک روز استقلال نداشت و این انگلیسی ها و آمریکاییها بودند که همه کاره مملکت بودند به عبارت دیگر بیگانگان در کشور همه کاره بودند و صاحبخانه هیچ کاره به طوری که انتخابات در کشور معنا نداشت.

وی افزود: اما به برکت انقلاب، شما مردم، صاحبخانه ها همه کاره شدید و سرنوشت خود را خودتان تعیین می کنید و مسئولان را با واسطه و بی واسطه خود را انتخاب می کنید. در طول این سی سال نیز حدود سی بار پای صندوق رای رفته اید و ان شاء الله در دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در خرداد ماه نیز پای صندوق رای خواهید رفت و رئیس جمهور خود را انتخاب می کنید، این نعمت آزادی است و بالاترین نعمت است.

خاتمی به دوره خفقان در رژیم گذشته اشاره و خاطر نشان کرد: کوچکترین انتقاد به شاه، شکنجه، زندان و اعدام را به دنبال داشت. نام بردن شاه بدون لقب با مجازات زندان همراه بود. اما به برکت انقلاب اسلامی مردم به آزادی حقیقی و سازنده رسیدند.

خطیب نماز جمعه تهران در ادامه سخنان خود با انتقاد از برخی سیاه نمایی ها در اداره کشور تاکید کرد: اداره کشور کار آسانی نیست، همه کشورها کم و بیش مشکل دارند. هم اکنون ببینید چه بحران عظیمی گریبانگیر اروپاییهاست. مشکلات را بزرگ کردن و خدمات انقلاب را نادیده گرفتن حقیقتا بی انصافی است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به حوادث غزه اشاره کرد و یاد آور شد: مسئله غزه همچنان مسئله مطرح است. به فضل خدا رژیم اسرائیل طی دو سال گذشته شکستهای عمده ای در عرصه نظامی و سیاسی خورده که در عرصه نظامی شکست او از ارتش لبنان اوج فضاحت بود ، زیرا اسرائیل ارتش خود را چهارمین ارتش دنیا به حساب می آورد اما در جنگ با لبنان به هیچ یک از اهدافش نرسید.

خاتمی رسوایی اسرائیل در طول 61 سال گذشته را شکست سیاسی این رژیم خواند و با ارائه آماری از تعداد کشته شدگان و مجروحان و همچنین آماری از خسارات وارده به غزه، تاکید کرد: دنیا اگر بخواهد جلادی و سفاکی را یکجا ببیند، آن در رژیم اسرائیل قابل مشاهده است.

عضو شورای عالی حوزه علمیه قم با اشاره به تظاهرات در 222 شهر جهان علیه اسرائیل و محکومیت اقدامات این رژیم توسط 69 کشور جهان، آن را یک رسوایی بین المللی و ننگ برای رژیم اسرائیل خواند. وی ادامه داد: دنیا بداند این رژیم خطری عظیم برای صلح و امنیت جهانی است. اگر می خواهند بار دیگر مبتلا به این حیوان وحشی نشوند باید فکری به حالش کنند.

خاتمی تصریح کرد: حداقل کار این است دنیای آزادیخواه، سران رژیم صهیونیستی را به عنوان جنایتکار جنگی مجازات کنند و تا فرار نکرده اند سایتهای جهانی و شبکه های آزادیخواه، چهره های آنان را به مردم نشان دهند.

عضو مجلس خبرگان رهبری به ممانعت اسرائیل در بازسازی غزه و همچنین باز کردن گذرگاهها و کمک رسانی به مردم غزه اشاره و خاطر نشان کرد: می گویند کمکهای بین المللی باید به دولت خودگردان داده شود. کدام دولت خودگردان؟ دولتی که عمرش به پایان رسیده و دراین مدت خود شریک جنایات اسرائیل بوده است؟ این هم توطئه دیگری است که در این عرصه وجود دارد.

خطیب نماز جمعه امروز تهران در بخش دیگری از سخنان خود به شعار تغییر اوباما و مقایسه آن با عملکردش پرداخت و گفت: اوباما رئیس جمهور آمریکا با شعار تغییر سر کار آمد و افکار عمومی آمریکا را فریب داد و رای زیادی به دست آورد اما موضع گیریهای دو هفته اخیر وی نشان داد شعار تغییر وی دروغ است زیرا همان اشتباهات بوش را تکرار می کند و می گوید به امنیت اسرائیل متعهد هستیم و تحریمهای آمریکا درباره ایران همچنان وجود دارد.

وی ادامه داد: آمریکا بداند نه دنیا فریب این ژستها را می خورد، نه مردم فهیم ایران تحت تاثیر این ژستهای دروغین صلح گرایانه قرار خواهد گرفت. اگر راست می گویید تغییر واقعی را به وجود آورید و دست از این خوی استکباری بردارید. شما نیز در این جهان ، کشوری مانند کشورهای دیگر هستید و تا وقتی متکبر هستید و خود را آقای جهان می دانید، قطعا شعار تغییرتان دروغ است.

امام جمعه موقت تهران در خطبه اول نماز امروز در خصوص مباحث اخلاقی با محوریت شکر خدا سخن گفت .

خاتمی، شکر خدا را از جلوه های انس با خدا دانست و گفت: کسی که عاشق خداست وقتی نعمتی به او عنایت می شود پیشانی شکر در برابر ذات مقدس ربوبی می ساید و حداقل این است که با زبانش تشکر می کند.

وی، علم به نعمت از جانب خدا، شکر زبانی و شکر عملی را سه رکن اساسی حقیقت شکر خواند و گفت: سی سال پیش خداوند نعمت بزرگی به نام انقلاب اسلامی و نظام دینی به ما تقدیم کرد و مردم نیز سپاسگزار آن بودند. این مردم مستحق هستند که این نعمت در سی سال و در کوران توطئه ها جان سالم به در برد.

خاتمی به راهپیمایی 22 بهمن اشاره و حضور مردم در این راهپیمایی را بیعت مجددی با انقلاب اسلامی و امام (ره) و شهیدان دانست و گفت: مطمئن هستم در راهپیمایی 22 بهمن دهها میلیون نفر حضور خواهند داشت .