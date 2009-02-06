به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، استاندار لرستان در مراسم افتتاح این مرکز تولیدی به خبرنگار مهر گفت: این شرکت که دارای توانمندیهای علمی و دانش فنی تولید آزمایشی و نمونه ای دستگاههای الکترونیکی و لیزر پزشکی می باشد و مرکزی است که توان تعمیر دستگاههای لیزری پر توان را داراست.

سید حسین صابری خدمات این شرکت تولیدی رادر کشور کم نظیر عنوان کرد و یادآور شد: این مرکز در مساحت سه هزار متر مربع احداث شده است و دارای یک سالن شامل سایت بوردهای الکترنیکی و لیزری، سایت کنترل کیفیت و نقص یابی و تحقیق، همچنین دارای 2 انبار مواد اولیه، ساختمان اداری و سالن تولید است.

وی با اشاره به اینکه در این شرکت تولیدی بیش از 30 نفر مشغول به فعالیت هستند، خاطر نشان کرد: برای ساخت این مرکز که در 2 بخش تولید و تعمیر دستگاههای الکترونیکی و لیزری پزشکی فعالیت می کند مبلغ 10 میلیارد ریال هزینه شده که از این میزان مبلغ 8 میلیارد ریال آن از محل اعتبارات طرح بنگاههای اقتصادی زودبازده توسط بانک صنعت و معدن پرداخت شده است.

به گزارش مهر، طرح شرکت تولید دستگاههای الکترونیکی و لیزر پزشکی موج نور در آبان ماه سال 86 در کارگروه اشتغال استان مصوب و عملیات اجرایی آن در خرداد ماه سال جاری آغاز شد و ظرف مدت 7 ماه تکمیل و به بهره برداری رسیده است .