دولت نروژ با حجاب پلیسهای زن مسلمان موافقت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسلام آنلاین، ابراهیم بلکیلانی رئیس انجمن اسلامی نروژ اظهار داشت: این اقدام شایسته در راستای احترام به حقوق دینی جامعه مسلمان در نروژ صورت گرفته است.

دولت یک روز پیش از اعلام موافقت خود در رابطه با تغییر لباس متحدالشکل نیروی پلیس اظهار داشته بود زنان مسلمانی که در نیروی پلیس این کشور فعالیت می کنند در صورت تمایل می توانند حجاب خود را حفظ کنند.

کلثوم حسنوی مسلمان محجبه 23 ساله الجزایری تبار پیش از این درخواستی مکتوب برای وزارت دادگستری کشور ارسال و خواسته بود که بتواند با حفظ حجاب خود در نیروی پلیس فعالیت کند.

وزارت دادگستری طی بیانیه ای اعلام کرد: پس از توصیه های هیئت رئیس پلیس نروژ تصمیم گرفته شد که قوانین لباس متحد الشکل کشور به نوعی تغییر کند که حجاب دینی نیز در صورت تمایل به بخشی از این لباس افزوده شود.

انگلین کینگرین مدیر هئیت ملی پلیس گفت: این تصمیم به عنوان بخشی از تلاشهایی اتخاذ شده که نیروهای بیشتری از جامعه مسلمان به پلیس کشور ملحق شوند.

وی افزود: ما اعتقاد داریم گسترش نیروی پلیس ضروری است و افراد باید از تمام اقشار جامعه بدون توجه به اعتقاد و قومیت به نیروی پلیس ملحق شوند ، اهمیت این مسئله از تغییر لباس متحد الشکل خنثی به لباس دینی آنها بیشتر است، چرا که تمام بخشهای جامعه باید احساس کنند در روابط خود با نیروی پلیس از مساوات برخوردار هستند.

بلکیلانی اظهار داشت انتظار می رود قوانین جدید زنان مسلمان بیشتری را برای ملحق شدن به پلیس ترغیب کند.

در بریتانیا و سوئد نیز زنان مسلمانی که در نیروهای پلیس خدمت می کنند می توانند حجاب خود را حفظ کنند.

ابراهیم بلکیلانی که در سال 1987 انجمن اسلامی نروژ را تأسیس کرده اعتقاد دارد که پاسخ به نیازهای دینی مسلمانان در نیروی پلیس می تواند به تقویت ثبات جامعه کمک کند، نیروی پلیس با این اقدام پیام روشنی برای جامعه مسلمان ارسال کرده مبنی براینکه تبعیضی علیه آنها صورت نمی گیرد.

جامعه مسلمان نروژی 150 هزار نفر هستند که در میان جمعیت 5/4 میلیونی کشور زندگی می کنند، بیشتر مسلمانان این کشور پاکستانی، سومالیایی، عراقی و مراکشی تبار هستند.

حدود 90 سازمان و مرکز اسلامی در سرتاسر نروژ فعال هستند.