تندیس ویژه برای شاعران پیشکسوت و متعهد در جشنواره شعر فجر

به گزارش خبرگزاری مهر، دبیرخانه این جشنواره در نظر دارد در بخش شاعران پیشکسوت، از شاعران متعهدی که در طول سه دهه اخیر خدمات ارزنده‌ای به ادبیات انقلاب ‌اسلامی و تبیین ارزشهای آن انجام داده‌‌اند، با اهدای لوح و تندیس ویژه قدردانی کند.



تجلیل از شاعران پیشکسوت و متعهد فقط در سطح کشوری و بر اساس آثار منتشر شده و میزان اثر‌‌گذاری آنان در گسترش ادبیات و تبیین ارزشهای انقلاب اسلامی انجام خواهد شد.



نماد جشنواره سوم شعر فجر نیز به مانند دو دوره گذشته سرو بلورین است که در مراسم اختتامیه به شاعران برگزیده اهدا می‌شود.



اعلام برگزیدگان جشنواره شعر فجر در سیستان و بلوچستان



برگزیدگان سومین دوره جشنواره شعر فجر استان سیستان و بلوچستان در مراسم اختتامیه این جشنواره که 13 بهمن‌ماه برگزار شد، معرفی شدند.

مختار حقیقت دبیر جشنواره شعر فجر استان سیستان و بلوچستان با اشاره به اسامی شاعران برگزیده این دوره از جشنواره شعر فجر در این استان گفت: در این دوره از جشنواره شعر فجر در بخش شاعران پیشکسوت عباس باقری، علی ‌اکبری و علیرضا رضایی برگزیده و علیرضا آبده، ساناز شهنوازی و مرضیه شایان به عنوان شاعران جوان انتخاب شدند.



وی افزود: آثار ارسالی به این دوره از جشنواره شعر فجر از کیفیت بسیار خوبی برخوردار بود و 50 اثر به دبیرخانه ارسال شد.



دبیر جشنواره شعر فجر در استان سیستان و بلوچستان ادامه داد: دبیرخانه دائمی جشنواره شعر فجر باید در تمامی استانهای برگزارکننده فعال باشد و هرساله استانها موضوعات مختلفی را از جنبه‌های متعدد انقلاب و ابعاد فرهنگی آن مطرح کنند و به این وسیله باعث افزایش جذابیت آثار این جشنواره شوند.



وی در پایان تصریح کرد: بسیاری از شاعران در زمینه دفاع مقدس کارهای متعددی را خلق کرده‌اند که رویکرد بسیار مثبتی در زمینه‌های شعری جامعه ایجاد کرده است، این شاعران برای نشان ابعاد مختلف انقلاب نیز باید از این هنر ماندگار استفاده و آثار فاخری را به جامعه عرضه کنند.



سومین جشنواره بین المللی شعر فجر تا 10 اسفند سال جاری در سراسر کشور برگزار می‌شود.