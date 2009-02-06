به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، دیمیتری مدودف در نطقی خطاب به مقامات وزارت کشور روسیه گفت: طبق گزارش ها گروههای تندرو سه برابر شده اند و این یک هشدار است.

وی گسترش تندروی را یک تهدید سیستماتیک علیه امنیت ملی روسیه اعلام کرد.

رئیس جمهور روسیه در حالی نسبت به گسترش تندروی در این کشور هشدار دارد که در درگیری بین جدایی طلبان در منطقه داغستان در شمال قفقاز و نیروهای امنیتی، چهار جدایی طلب در روز پنج شنبه کشته شدند.

وی بحران مالی جهانی و آثار ناشی از آن از جمله بیکاری را فرصتی برای گروههای تندرو برای تهدید امنیت ملی روسیه عنوان کرد.

حملات علیه مقامات و ماموران پلیس در داغستان که در همسایگی چچن قرار دارد، مرتبا تکرار می شود.

داغستان یکی از جمهوری های خود مختار روسیه است.

