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۱۸ بهمن ۱۳۸۷، ۱۴:۰۴

امام جمعه موقت بجنورد:

حضور در راهپیمایی 22 بهمن ادای دین به شهداست

بجنورد - خبرگزاری مهر: امام جمعه موقت بجنورد گفت: حضور در راهپیمایی 22 بهمن، ادای دین به شهدای انقلاب و امام خمینی (ره) است.

حجت الاسلام مصطفی عبداللهی امروز درآیین عبادی سیاسی نماز جمعه بجنورد افزود: 22 بهمن ماه روز ملی ، تاریخی در انقلاب ما است که همه ما به عنوان فرزندان این انقلاب وظیفه داریم در راهپیمایی این روز شرکت کنیم.

وی اظهار داشت: حضور در راهپیمایی بیست و دوم بهمن، راهی برای ادای دین به شهدا و امام راحل است و باید امسال نیز مانند سال های گذشته حضور پرشور و گسترده ای داشته باشیم.

وی گفت: یکی از نشانه‌های تقوا، شکرگزاری نعمت‌های بی کران الهی است و انقلاب اسلامی نعمت بزرگی است که خدواند به ما عطا کرده، لذا باید با حضور در راهپیمایی 22 بهمن ماه شکر این نعمت را به جا آوریم.

وی ادامه داد: همه ما وظیفه داریم تمام تلاش خود را در حفظ و نگهداری انقلاب که ثمره خون صدها هزار شهید و زحمات امام خمینی است به کار گیریم و با نهایت صبر و همت در راستای اعتلا و رشد این انقلاب بکوشیم.

حجت الاسلام عبداللهی به روز نیروی هوایی اشاره کرد و اظهار داشت: نوزدهم بهمن سال 1357 نیروی هوایی ارتش با امام خمینی(ره)، رهبر کبیر انقلاب ملاقات و بیعت کرد و ضربه محکمی به رژیم پهلوی زد.
 
وی تاکید کرد: نیروی هوایی ارتش با این اقدام پیروزی قطعی انقلاب را نوید داد و اثبات کرد نیروی هوایی فرزند ملت و پشتیبان آن است.

امام جمعه موقت بجنورد اضافه کرد: نیروی هوایی ارتش در دوران دفاع مقدس نیز رشادت ها و دلاوری‌های فراوانی آفرید و صاداقت خود را به اثبات رساند.

کد مطلب 829938

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