ایران به زودی دومین ابررایانه سریع خود را عرضه می کند

علی محمد نوریان ظهر جمعه در حاشیه سفر به مازندران در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه تمامی مراحل ساخت این ابر رایانه به دست متخصصان داخلی در دانشگاه صنعتی اصفهان در حال انجام است، افزود: ابررایانه دوم با قدرت عملیاتی 96 و پایین تر از نمونه اول که 128 قدرت عملیاتی بوده است عرضه می شود.

وی با بیان اینکه از ابررایانه نخست هم اکنون استفاده های بسیاری در هواشناسی از جمله پیشگویی های سیل، امواج دریا، آلودگی های هوا در مناطق مختلف شهری و تغییر علمی می شود، تصریح کرد: ابررایانه نخست قدرت 860 میلیارد محاسبه در ثانیه را داشت.

رئیس سازمان هواشناسی کشور اضافه کرد: ابررایانه دوم هر چند از نظر سرعت محاسبه کمتر از ابررایانه اول است اما قدرت تحلیلی آن بالاتر خواهد بود.

نوریان، کاربرد ابررایانه دوم را در بخش های مختلف از جمله اقلیم و تغییر اقلیمی را که از نظر داخلی و بین المللی استراتژیک است بسیار مهم دانست.

وی با بیان اینکه با استفاده از این تکنولوژی پیشرفته و منحصر به فرد ایران در بحث تحقیقات و کاهش آلودگی ها در پروتکل جهانی هم پیشگام خواهد بود، اظهار داشت: بر اساس پروتکل کیوتو کشورهای آمریکا، ژاپن و اتحادیه اروپا متعهد شدند تا سال 2010 به میزان پنج تا هفت درصد در تولید کربن خود را کاهش دهند.

وی خاطرنشان کرد: ایران اکنون تحقیقات گسترده خود را در بحث گازهای گلخانه ای که باعث گرم شدن زمین می شود آغاز کرده و درصدد کاهش کربن است.