دکتر یحیی تابش - رئیس کمیته علمی مسابقه برنامه نویسی در گفتگو با خبرنگار مهر در این باره گفت: این مسابقه با حضور 120 تیم دانش آموزی در سطح استان تهران و شهرستانهای آن اجرا شد.

تابش با بیان اینکه در این رقابت 10 تیم معرفی شد، اظهار داشت: طبق امتیازات کسب شده، تیم دبیرستان علامه حلی رتبه اول و تیمهای دبیرستان مفید (3) و تیم دوم دبیرستان علامه حلی رتبه دوم را کسب کردند.

عضو هیئت علمی دانشکده ریاضی دانشگا شریف ادامه داد: دبیرستان روزبه، پژوهشسرای خوارزمی از منطقه 14 و مدرسه راهنمایی علامه حلی نیز در این مسابقه به رتبه سوم دست یافتند.

وی اضافه کرد: همچنین تیم دبیرستان امام صادق از منطقه 2 ، تیم سوم دبیرستان علامه حلی، دبیرستان پسرانه رشد از منطقه 16 و دبیرستان پسرانه امام حسین از منطقه 18 حایز رتبه چهارم شدند.

به گزارش مهر، مسابقه برنامه نویسی دانش آموزی صبح روز پنجشنبه 17 بهمن ماه آغاز شد و با برتری تیم علامه حلی تهران به کار خود خاتمه داد.