70 درصد جمعیت روستاهای کشور از نعمت آب آشامیدنی سالم برخوردار هستند

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، مشاور رئیس جمهور ظهر امروز در دیدار با استاندار آذربایجان غربی با اشاره به امر سرمایه گذاری در مناطق محروم کشور به ویژه روستاها افزود: مابقی روستاهای کشور با تصویب اعتبارات ویژه در لایحه بودجه سال آینده از آب آشامیدنی سالم بهره مند خواهند شد.

وی از پیش بینی سه هزار و 500 میلیارد ریال در بخش راه روستایی در لایحه بودجه سال 88 خبر داد و گفت: پیش بینی می شود با توجه ویژه رئیس جمهور به امر توسعه و بهسازی راههای روستایی با اختصاص این رقم، توسعه و ایجاد راه های روستایی شتاب بیشتری به خود بگیرد.

بشارتی همچنین از اختصاص 720 میلیارد ریال در بخش عمران روستایی استان طی سه سال اخیر یاد آور شد: این اعتبار در بخشهای مختلف عمرانی و زیربنایی مهمی از جمله تکمیل پل میانگذر شهید کلانتری دریاچه ارومیه، احداث و توسعه شبکه ریلی، بهسازی واحدهای مسکونی روستایی، توسعه شبکه راههای ارتباطی استان هزینه شده است.

وی همچنین موقعیت ویژه استان آذربایجان غربی به لحاظ هم مرز بودن با سه کشور خارجی را مورد تاکید قرار داد و خاطرنشان کرد: این استان می تواند در صادرات خدمات فنی و مهندسی به کشورهای همجوار در کشور پیشقدم باشد.

استاندار آذربایجان غربی هم در این دیدار با اشاره به توجه ویژه دولت به نوسازی و بهسازی واحدهای مسکونی در روستاها گفت: در آذربایجان غربی در این رابطه خدمات بسیار ارزشمندی به روستاها انجام شده به طوری که چهره روستاها در این استان تغییر یافته است.

رحیم قربانی با اشاره به توسعه و احداث صنایع سنگین از جمله فولاد و سیمان در استان گفت: با احداث 4 کارخانه جدید سیمان به ظرفیت شش میلیون تن در آذربایجان غربی تا 50 سال آینده نیاز به توسعه این بخش نیست.

وی همچنین توجه به صنایع روستایی را در اولویت کاری دولت عنوان کرد و گفت: هم اکنون 400 هزار تن ظرفیت سردخانه ای در استان ایجاد شده است که مشکل بسیاری از روستائیان را حل می کند.

وی همچنین ظرفیت سازی برای 750 هزار تن گندم را در استان یاد آور شد و گفت: با ایجاد این میزان سیلو مشکل حمل و نقل گندم در استان حل شده و استان پذیرای گندم کشاورزان سایر استانها خواهد بود.

قربانی همچنین توسعه فضای ورزشی در روستاها و شهرها را از دیگر اقدامات مهم دولت در آذربایجان غربی اعلام کرد و گفت: در سه سال گذشته سرانه فضای ورزشی شهری و روستایی در آذربایجان غربی از 18 سانتیمتر به 54 سانتیمتر رسیده است.