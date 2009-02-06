"اخبار شیعیان" منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مقاومت مردم فلسطین مایه عزت جهان اسلام عنوان پیام مقام معظم رهبری برای اسماعیل هنیه نخست وزیر دولت قانونی فلسطین است که در این ماهنامه به چاپ رسیده است .

تأکید مراجع تقلید بر اهمیت فعالیتهای فرهنگی خارج از کشور، انتقاد از بی تفاوتی نسبت به کشتار شیعیان پاکستان، تأکید بر تقویت و گسترش فرهنگ عزاداری، تأکید بر ضرورت راه اندازی شبکه های ماهواره ای شیعه نیز برخی عناوین اخبار درج شده در این ماهنامه هستند .

"سی سال با جمهوری اسلامی" عنوان مصاحبه ای با دکتر محمد نورالدین سردبیر فصلنامه آکادمیک شئون الاوسط وابسته به مرکز مطالعات استراتژیک خاورمیانه در بیروت است .

در بخش سیاسی این نشریه ادامه اعتراض علمای شیعه بحرین به تعطیلی مسجد شیعیان، انتخاب شعار سال جدید مجلس علمای شیعه بحرین و انفجار در حسینیه شیعیان کویت آمده است .

عراق، افعانستان، فلسطین، غزه، گزارشی از کنگره بزرگداشت شیخ بهایی و خبر ویژه ای با عنوان "مصر نمی تواند ایران را نادیده بگیرد" از دیگر مطالب این شماره از ماهنامه "اخبار شیعیان" هستند .