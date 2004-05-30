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۱۰ خرداد ۱۳۸۳، ۱۷:۰۸

بر اثر شدت جراحات وارده

غياث الدين صحنه ملي پوش واليبال ايران نيز در گذشت

در پي درگذشت ميكائيل يولمه و خوش گلدي ، غياث الدين صحنه آخرين باز مانده سانحه اتومبيل ورزشكاران گلستان نيز درگذشت .

به گزارش خبرنگار"مهر" غياث الدين صحنه كه در سال 1989 بهترين مدافع روي توپ واليبال آسيا لقب گرفته بود ، بر اثر عفونت ناشي از سوختگي شديد عصر امروز در بيمارستان مهر دار فاني را وداع گفت . 
مرحوم صحنه از نظر خصايص اخلاقي يكي از نوادر واليبال ايران بود و سالها در تيم هاي ملي و باشگاههاي استقلال و برق تهران بازي كرد . او 41 سال سن داشت و از وي سه فرزند بر جاي ماند .
خبرگزاري "مهر" ضايعه در گذشت غياث الدين صحنه بازيكن اسبق تيم ملي واليبال كشورمان را به خانواده آن مرحوم و جامعه واليبال تسليت عرض مي كند .   

 

کد مطلب 82995

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