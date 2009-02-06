به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، آیت الله حائری شیرازی ظهر امروز در آخرین خطبه های نماز جمعه خود در سمت امام جمعه شیراز افزود: اگر کسی در بزرگی و عزت تحت اطاعت خدا باشد و در شرایطی نخواهد عزتی را که به دست آورده خرج کند با ابلیس فرقی ندارد.

وی در توضیح این مطلب گفت: ابلیس شش هزار سال به خدا سجده کرد و در محضر خداوند به مقام والایی دست یافت و مرتب نیز بر عزتش افزوده می شد اما سجده بر آدم امتحان دیگری بود زیرا برای اطاعات از خدا عزت شش هزار ساله خود را باید خرج می کرد اما این کار را نپذیرفت و وقایع بعد آن پیش آمد.

وی افزود: روحانی عناوین و سمتهای اطراف خود را به عنوان حاشیه زندگی خودش می بیند اما اصل و محور برنامه زندگی وی اطاعت از خداوند و ولایت است.

نماینده ولی فقیه در استان فارس همچنین با تاکید بر اینکه نباید فکر کرد در جریان این تغییرات بر کسی بی محبتی و کم لطفی شده است، افزود: در این بین آنچه مهم است تمکین از فرامین رهبر محسوب می شود.

آیت الله حائری در ادامه سخنان خود با اشاره به اینکه دلیل اصلی من در ارائه درخواست استعفا فقط عذر شرعی شخصی غیرجسمی بود، افزود: در این بین هیچ استاد اخلاقی به من توصیه ای نداشته و فقط این عذر شرعی شخصی غیرجسمی باعث ارائه درخواست استعفای من شد.

وی تاکید کرد: در عین حال مسئولیت من در بخش علم و تحقیقات جریان خواهد گرفت اما در این بخش نیز تحت امر رهبری خواهم بود.

امام جمعه شیراز در ادامه سخنان خود ضمن طرح چند توصیه به مردم استان فارس بیان کرد: سعی شود که علما در کنار هم و باهم دیده شوند زیرا تحقق این امر به طور حتم به نفع استان فارس خواهد بود.

امام جمعه شیراز در خطبه دوم نماز جمعه این هفته با اشاره به سالگرد پیروزی انقلاب و نشر ارزشهای آن در تمام جهان نیز بیان کرد: سی امین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در شرایطی جشن گرفته می شود که طلیعه این حکومت اسلامی در جهان آشکار شده است.

آیت الله حائری شیرازی با اشاره به اینکه این ایستادگی و تظاهرات در کشورهای مختلف جهان شبیه تظاهرات شهرستانهای کشور در جریان سالهای 56 و 57 بوده که به طور حتم زورگویان عالم را وادار به گوشه نشینی و انزوا می کند، افزود: وقتی مردم به هم بپیوندند و قدرت اجرایی رژیم های خودشان را از بین ببرند همان اتفاقی رخ خواهد داد که مردم ایران قبل از انقلاب انجام داده و منجر به فرار شاه از کشور شد و بدین ترتیب ابرقدرتها نیز منزوی می شوند.