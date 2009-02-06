امیدوارم فیلم صداها با واکنش مثبت مشهدیها رو به رو شود

به گزارش خبر نگار مهر در مشهد این کارگردان ظهر امروز در جمع خبرنگاران با اشاره به این نکته که فیلم "صداها" امسال در جشنواره فیلم فجر مشهد ، شیراز و بندرعباس همزمان بر گزار می شود، افزود: ‌معمولا جشنواره های جهانی در یک شهر مشخص برگزار می شوند اما ما در ایران چند شهر بزرگ که آنها یک طبقه متوسط قوی دارند و در کنارش قشر تحصیلکرده و فیلم بین و کتاب خوانی در این شهرستان ها حضور دارند که از برنامه های هنری فاخر استقبال خوبی به عمل می آورند.

وی ادامه داد: به نظر من خیلی ضروری است که یک امکاناتی فراهم شود که آنها هم بتوانند فیلمهای جشنواره فجر را دنبال کنند و من از این اتفاق خیلی خوشحال هستم.

موتمن با اشاره به این نکته که در سفرش به مشهد متوجه شده که مردم مشهد فیلم "شب های روشن" را خیلی دوست داشته اند، ادامه داد: امیدوارم فیلم "صداها" نیز با واکنش مثبت هنردوستان مشهدی مواجه شود.

وی درباره آخرین ساخته اش گفت:‌"صداها" فیلمی کوچک است و سعی می‌کند به سینمای ایران پیشنهاد بدهد می‌توان با محدود ساختن فضاها فیلم‌هایی تولید کرد که مخاطب داشته باشد و امیدوارم سینما راه اینگونه فیلمها را باز کند.

موتمن درباره تیتراژ "صداها" گفت: اینگونه تیتراژ که با صدا خوانده می‌شود در سینما چند بار تجربه شده است.

وی تصریح کرد: به خاطر اهمیتی که به صدا در فیلم قائل بودم، خواستم صدایی تیتراژ را بخواند. ولی تهیه‌کنندگان معتقد بودند این تیتراژ ممکن است برای مخاطب غریب باشد و به همین دلیل تصویری برای آن ساخته شد. در حال حاضر این تیتراژ ترکیبی از صدا و تصویر است.