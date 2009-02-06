به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی گروه تئاتر پرگار اعلام کرد "کوچه عاشقی" نمایشی کمدی نوشته قادری است که با حدود 40 بازیگر به زودی در نخستین جشنواره عدالت و امید حضور مییابد و پس از آن در هفته اول اسفندماه در سنگلج اجرا میشود.
محبوبه بیات، رضا مختاری، عزیز نقدی، جمشید صفری، زری اماد، عبدالرضا فریدزاده، بهرام تشکر، زهره پرتوی، حسین شمس، حامد منافی، علی فرجامفر، وحید جباری و حسام منظور به همراه 20 دانشجو بازیگران "کوچه عاشقی" هستند.
عوامل تولید نمایش عبارتند از بهیه خوشنویسان طراح لباس، فرشاد منظوفینیا طراح صحنه، مهرداد نصرتی آهنگساز، افسانه قلیزاده طراح گریم، مصطفی محمودی روابط عمومی، عماد دولتی عکاس، اردلان منشی و محمدعلی زمانی دستیار کارگردان.
وبلاگ گروه نمایش پرگار نیز به نشانی www.pargaar.persianblog.ir بهروز شده و علاقمندان میتوانند جدیدترین اخبار، اطلاعات و عکسهای تمرین را به همراه یادداشتهای روزانه گروه اجرایی در این وبلاگ مشاهده کنند.
قادری پیش از "کوچه عاشقی"، نمایش "من قاضی القضاتم که مرگ مرد مهر کردهام به مهر" را در پنجمین همایش آئینهای عاشورایی روی صحنه آورده بود.
نظر شما