  1. هنر
  2. تئاتر
۱۸ بهمن ۱۳۸۷، ۱۴:۲۴

قادری "کوچه عاشقی" را به سنگلج می‌برد

قادری "کوچه عاشقی" را به سنگلج می‌برد

"کوچه عاشقی" جدیدترین نمایش گروه تئاتر پرگار است که به زودی به کارگردانی نصرالله قادری در تماشاخانه سنگلج اجرای عمومی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی گروه تئاتر پرگار اعلام کرد "‌کوچه عاشقی" ‌نمایشی کمدی نوشته قادری است که با حدود 40 بازیگر به زودی در نخستین جشنواره عدالت و امید حضور می‌یابد و پس از آن در هفته اول اسفندماه در سنگلج اجرا می‌شود.

محبوبه بیات، رضا مختاری، عزیز نقدی، جمشید صفری، زری اماد، عبدالرضا فریدزاده، بهرام تشکر، ‌زهره پرتوی، حسین شمس، حامد منافی، علی فرجام‌فر، وحید جباری و حسام منظور به همراه 20 دانشجو بازیگران "کوچه عاشقی" هستند.

عوامل تولید نمایش عبارتند از بهیه خوشنویسان طراح لباس، فرشاد منظوفی‌نیا طراح صحنه، مهرداد نصرتی آهنگساز، افسانه قلی‌زاده طراح گریم، ‌مصطفی محمودی روابط عمومی، عماد دولتی عکاس، اردلان منشی و محمدعلی زمانی دستیار کارگردان.

وبلاگ گروه نمایش پرگار نیز به نشانی www.pargaar.persianblog.ir به‌روز شده و علاقمندان می‌توانند جدیدترین اخبار، اطلاعات و عکس‌های تمرین را به همراه یادداشت‌های روزانه گروه اجرایی در این وبلاگ مشاهده کنند.

قادری پیش از "کوچه عاشقی"، نمایش "من قاضی القضاتم که مرگ مرد مهر کرده‌ام به مهر" را در پنجمین همایش آئین‌های عاشورایی روی صحنه آورده بود.

کد مطلب 829958

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه