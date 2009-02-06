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۱۸ بهمن ۱۳۸۷، ۱۴:۲۴

پرقدرت ترین موتور پایه گاز سوز جهان فردا در ایران رونمایی می شود

پرقدرت ترین موتور پایه گاز سوز جهان با مالکیت معنوی ایران روز شنبه در مراسمی با حضور وزیر کشور ، مقامات صنعتی و نمایندگان مجلس رونمایی می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایران خودرو، منوچهر منطقی مدیر عامل گروه صنعتی ایران خودرو با بیان این مطلب گفت: موتور ملی 1700 سی سی توربوشارژ (EF7TC) با قدرت 150 اسب قدرت و 215 نیوتن مترگشتاور نسل جدیدی از خانواده موتور ملی و قابل نصب در همه خودروهای رتبه D و E و بالاتر است.

وی با بیان اینکه طراحی و تولید اولیه این موتور در مرکز تحقیقات موتور ایران خودرو انجام شده است ،اظهارداشت: این موتور توربوشارژ با وجود توان و گشتاوری بالا، مصرف سوخت کمی دارد و استاندارد یورو 4 را هم می گذارند.

منطقی گفت : این موتور توربوشارژ نخستین موتور تولیدی کشور است که قدرت نامی آن حتی در ارتفاع 2000 متری از سطح دریا، هیچ افتی ندارد و توان و گشتاور آن روی خودروی سورن ELX در دو حالت گاز و بنزین کاملا مساوی است.

مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو با اشاره به اینکه موتور سی سی تنفس طبیعی (EF7NA ) نخستین عضو خانواده موتور ملی بود که در سال 1386 بر روی سمند نصب شد ، اظهار داشت: دومین عضو EF7TC برروی سورن ELX نصب می شود و عضو دیگر موتور1400 سی سی تنفس طبیعی است که به زودی وارد بازار می شود.

کد مطلب 829961

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