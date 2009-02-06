به گزارش خبرنگار مهر، تاکنون حضور نجفی در این فیلم قطعی شده و برزیده دیگر بازیگران را انتخاب می‌کند. "چیزی شبیه معجزه" بر مبنای احادیث نبوی ساخته می‌شود که درباره مرگ، زندگی و تولد است.

فیلم محصول مرکز سیمافیلم و داستان زندگی سه خانواده در یک مجتمع است؛ مصطفی به علت بیماری زجر می‌کشد. مهتاب باردار است و به علت موقعیت جنین جان خود و بچه را در خطر می‌بیند و امین زندگی یکنواختی دارد که او را به همه چیز بی‌تفاوت کرده؛ اما در مواجهه با مرگ نگاهش به زندگی تغییر می‌کند.

فرشاد گلسفیدی مدیر تصویربرداری، منصور شهبازی صدابردار و محمد خزایی دستیار کارگردان با پروژه "چیزی شبیه معجزه" همکاری دارند. برزیده کارگردانی فیلم‌های سینمایی "دکل" و "قصه‌های شهر جنگی" را بر عهده داشته و مجموعه تلویزیونی "مثل هیچکس" را ساخته که ماه رمضان امسال روی آنتن شبکه دو رفت.