کلنگ ساخت 1503 واحد مسکن مهر در قم به زمین زده شد‏

به گزارش خبرنگار مهر در قم، در مراسم کلنگ زنی ساخت هزار و 503 واحد مسکن مهر قم که قبل از ظهر جمعه در منطقه پردیسان قم برگزار شد، علاوه بر کلنگ ‏زنی این واحدها ‏با عنوان سایت فجر مهرگان، طرح آماده‌سازی سایت طلوع فجر (اراضی500 هکتاری پردیسان) ‏که مربوط به احداث 25 هزار واحد مسکن ‏مهر می‌شود نیز آغاز شد. ‏



محمد عباسی، وزیر تعاون طی سخنانی در این مراسم با اشاره به اهتمام ویژه دولت نهم درخصوص تأمین ‏مسکن مردم و به ویژه ‏اقشار آسیب پذیر جامعه گفت: اجرای پروژه مسکن مهر در راستای پاسخ به نیاز کسانی ‏است که اراده کرده‌اند مسکن داشته باشند اما پول ‏لازم را ندارند و دولت در این زمینه با اعطای زمین رایگان و ‏تسهیلات لازم به مسکن مهر به کمک این اقشار ضعیف آمده است. ‏



وی همچنین با بیان اینکه دولت توجه جدی به امر توانمند سازی بخش تعاون کشور دارد، گفت: نگاه اصولگرایانه ‏به مسائل اجرایی این ‏است که به دغدغه‌های مردم توجه جدی داشته باشیم و سفرهای استانی هیئت دولت دقیقا ‏در همین راستا است و اینکه با حمایت مردم، در ‏عرصه خدمت‌رسانی گام بردارد.‏