کلنگ ساخت 1503 واحد مسکن مهر در قم به زمین زده شد‏

به گزارش خبرنگار مهر در قم، در مراسم کلنگ زنی ساخت هزار و 503 واحد مسکن مهر قم که قبل از ظهر جمعه در منطقه پردیسان قم برگزار شد، علاوه بر کلنگ زنی این واحدها با عنوان سایت فجر مهرگان، طرح آمادهسازی سایت طلوع فجر (اراضی500 هکتاری پردیسان) که مربوط به احداث 25 هزار واحد مسکن مهر میشود نیز آغاز شد.
محمد عباسی، وزیر تعاون طی سخنانی در این مراسم با اشاره به اهتمام ویژه دولت نهم درخصوص تأمین مسکن مردم و به ویژه اقشار آسیب پذیر جامعه گفت: اجرای پروژه مسکن مهر در راستای پاسخ به نیاز کسانی است که اراده کردهاند مسکن داشته باشند اما پول لازم را ندارند و دولت در این زمینه با اعطای زمین رایگان و تسهیلات لازم به مسکن مهر به کمک این اقشار ضعیف آمده است.
وی همچنین با بیان اینکه دولت توجه جدی به امر توانمند سازی بخش تعاون کشور دارد، گفت: نگاه اصولگرایانه به مسائل اجرایی این است که به دغدغههای مردم توجه جدی داشته باشیم و سفرهای استانی هیئت دولت دقیقا در همین راستا است و اینکه با حمایت مردم، در عرصه خدمترسانی گام بردارد.
قم – خبرگزاری مهر: مراسم کلنگ زنی ساخت 1503 واحد مسکن مهر مربوط به اراضی 39 هکتاری پردیسان با حضور وزیر تعاون در قم برگزار شد.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، در مراسم کلنگ زنی ساخت هزار و 503 واحد مسکن مهر قم که قبل از ظهر جمعه در منطقه پردیسان قم برگزار شد، علاوه بر کلنگ زنی این واحدها با عنوان سایت فجر مهرگان، طرح آمادهسازی سایت طلوع فجر (اراضی500 هکتاری پردیسان) که مربوط به احداث 25 هزار واحد مسکن مهر میشود نیز آغاز شد.
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