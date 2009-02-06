دشمن قصد اختلاف افکنی دارد/ انتخابات آتی پرهیجان است

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، حبیب الله عسکراولادی ظهر امروز پیش از خطبه های نمازجمعه شیراز افزود: انتخابات آتی ریاست جمهوری ایران بسیار پرهیجان خواهد بود زیرا نامزدهای جناح های مختلف از افراد شناخته شده جامعه هستند و این موضوع بر هیجان انتخابات می افزاید.

وی خاطرنشان کرد: دشمن به وسیله ابزارهای مختلف تبلیغی مختلف قصد دارد سیاه نمایی های خود را به گونه ای مطرح کند که طی این سالها اتفاق مثبتی در این کشور روی نداده است که در این خصوص مردم باید هوشیار باشند.

عضو شورای مرکزی حزب موتلفه گفت: در حال حاضر ایران در وضعیت بسیار مطلوبی در عرصه بین المللی قرار دارد هرچند که وضعیتی از این بهتر نیز می تواند داشته باشد به گونه ای که حتی رئیس جمهور جدید آمریکا نیز معترف است که تصمیم گیری در مورد مسائل مختلف خاورمیانه بدون حضور و شرکت ایران بی نتیجه است.

نماینده ولی فقیه در کمیته امداد امام خمینی(ره) در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به موضوع درخواست استعفای آیت الله حائری این امر را کاری مثبت و شایسته دانست.