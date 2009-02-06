تقویت ایمان بهترین راه مقابله با شبیخون فرهنگی است

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان آیت الله سید ابوالحسن مهدوی افزود: ما باید همواره در حفظ دستاوردهای انقلاب کوشا بوده تا مدیون خون شهدای انقلاب و هشت سال دفاع مقدس نشویم و ادامه دهنده راه آنان باشیم.

مهدوی با تاکید بر اینکه باید ما در جهتی حرکت کنیم که در نهایت به نقطه ای برسیم که قطع کامل وابستگی را به دنبال دارد، اظهار داشت: در دوران طاغوت، نزدیک به 60 هزار مستشار خارجی در مملکت ما حضور داشت، اما اکنون جمهوری اسلامی باید از هر جهت خودکفا شود.

دبیر ستاد احیاء امر به معروف و نهی از منکر استان اصفهان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به 19 بهمن که با روز نیروی هوایی همزمان است ادامه داد: اعلام همبستگی نیروی هوایی با انقلاب اسلامی ایران در این روز در بهمن ماه سال 1357 در برگ های تاریخ افتخار بزرگی را برای نیروی هوایی ثبت نموده است.

این عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به اینکه دستور امام خمینی (ره) در 21 بهمن سال 57 اقدامی جسورانه بوده تصریح کرد: حضور مردم در خیابان ها و شکستن حکومت نظامی، نقشه های دشمن را نابود کرد .

وی تدبر و رهبری حضرت امام خمینی(ره) و حضور مردم در صحنه های انقلاب را مهمترین عوامل در سقوط طاغوت دانست و گفت: اتحاد و همبستگی در بین اقشار مختلف مردم، پشتیبانی از ولایت فقیه و پیروی از دین الهی وظیفه امروز مردم و ضامن بقای انقلاب اسلامی است .

مهدوی در بخش دیگری از سخنان خود به پرتاب ماهواره سفیر امید اشاره کرد و خاطرنشان کرد: پرتاب این ماهواره، امید را در دل ایرانیان زنده و بر جهانیان ثابت کرد که ایران اسلامی به حد کفایت متخصصین رسیده است .

آیت الله مهدوی در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به برخورد شهامت آمیز نخست وزیر ترکیه با رییس رژیم صهیونیستی خاطر نشان کرد: انتظار می رد این حرکت در نهایت غاملی برای بیداری مسوولین و سران کشورهای عربی باشد.