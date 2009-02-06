پرتاب ماهواره امید، اقتدار ملت ایران را به رخ جهانیان کشید

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه شهر همدان در خطبه های نماز جمعه این هفته با اشاره به اینکه ماهواره امید یکی از مهمترین دستاوردهای ملت ایران است، افزود: کشور ما همواره با توجه به داشتن مشکلاتی از قبیل تحریم اقتصادی در جهان یا جنگ تحمیلی و بازسازی کشور، توانسته است با اقتدار پیش برود در همه زمینه هابا موفقیت های چشمگیر، حیرت جهانیان را برانگیزد.

محمدی با اشاره به نقش رهبری در هرجامعه ای افزود: کشورهایی قادرند در همه عرصه ها موفق وسربلند باشند که دارای یک رهبری مقتدر باشند و ملت ما در سایه ولایت فقیه ورهبری افرادی همچون امام راحل ومقام معظم رهبری توانسته است به همه عرصه های موفقیت دست پیداکند

نماینده ولی فقیه در استان همدان با اشاره به اینکه یکی از واجبات امروز جامعه ما کمک به بازسازی غزه است، افزود: با توجه به شرایط امروز، یکی از اهداف استراتژیک ملی ودینی امروز ما، در امر بازسازی غزه است وبا مقاومتی که غزه از خود نشان داد همه جهان حماس رابه رسمیت شناختند.

خطیب نمازجمعه همدان با اشاره به سی امین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران تصریح کرد: انقلاب اسلامی ما در جهان یکی از انقلاب هایی بود که با اتحاد مردم بدست آمد و دست خدا همیشه یاریگر جماعت است وبا وارد شدن به دهه چهارم انقلاب عظمت وصلابت خودمان را به جهانیان نشان خواهیم داد.

آیت الله غیاث الدین طه محمدی گفت: در جهان این ملت ها هستند که سرنوشت خودشان را باید تعیین کنند ودر انتخاب رهبر عقلانیت بکار ببرند.