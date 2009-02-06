سیاستهای اشتباه هشت سال گذشته ادامه نمی یابد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یونایتدپرس اینترنشنال، باراک اوباما رئیس جمهور جدید آمریکا روز گذشته در جمع دموکرات های کنگره آمریکا و به منظور تشویق آنها به تلاش برای تصویب طرح اقتصادی خود گفت: رای دهندگان آمریکایی در ماه نوامبر به حزب دموکرات رای دادند که تئوری های غلط دولت گذشته در دولت جدید تکرار نشود.

وی ادامه داد: ما قصد نداریم به سیاست هایی که در هشت سال گذشته بدهی ملی ایالات متحده را دو برابر کردند و اقتصاد آنرا به سمت انحطاط بردند ادامه دهیم.

اوباما، از مواجهه آمریکا با یک فاجعه اقتصادی در صورت عدم تصویب طرح بهبود اقتصادی خبر داده و گفت: هر روز وضعیت اقتصادی ایالات متحده بدتر می شود و به جمعیت بیکاران افزوده می شود.

گفتنی است با وجود تزریق چند صد میلیارد به اقتصاد آمریکا، بحران اقتصادی این کشور که با سرایت به دیگر کشورهای جهان، بحرانی جهانی ایجاد کرد به استناد گزارش های صندوق بین المللی پول، برای سالها ادامه خواهد داشت.