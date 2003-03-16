صدام مقصر است

در حاليكه هر روز امريكا بر شدت تهديدات خود عليه عراق مي افزايد ، هنوز نظرات متفاوتي در مورد حمله امريكا به عراق وجود دارد . مصاحبه اي كه درپي مي آيد بر گرفته از مصاحبه مجله اشپيگل با" ازنار" نخست وزير اسپانيا است:

اشپيگل :آقاي نخست وزير! در حاليكه عراق راكتهاي " صمود -2 "خود را نابود كرده است و مي خواهد براي نابودي مواد جنگي شيميايي و بيو لوژي دليل ارائه دهد ، چرا بايد شوراي امنيت به قطعنامه اي راي دهد كه ادعا ميكند صدام با سازمان ملل همكاري نمي كند ؟

ازنار:اصلا نميتوان به صدام اعتماد كرد . مگر او به تازگي در يك مصاحبه تلويزيوني نگفته بود كه او به هيچ وجه راكتهاي ممنوعه ندارد؟ و حالا عكس آن رخ داد. دقيقا به خاطر همين مساله بايد آمادگي پذيرش اين قطعنامه را داشته باشيم زيرا كه ما ، انگلستان و امريكا در مورد آن كار كرده ايم .

اشپيگل :ما هنوز كاملا درك نكرده ايم كه چرا بايد نظارت تنها در يك مقطع مشخص اتفاق بيفتد ؟

ازنار : فراموش نكنيد كه از سال 1991 يك آتش بس حاكم بود . رژيم عراق در واقع با همكاري سازمان ملل و بازرسان ميتوانست قضيه خلع سلاح را خاتمه بخشد ،همانگونه كه اين مساله در افريقاي جنوبي رخ داد.

اشپيگل: فرانسه ، روسيه و آلمان براي كنترل خلع سلاح صدام يك استدلال روشن و برنامه ريزي دقيق پيشنهاد داده اند . چرا امريكا اين پيشنهاد را رد ميكند ؟

ازنار : چون امكان تمديد مهلت وجود ندارد . من هم آرزوي يك راه حل صلح آميز را دارم .اما ما فقط زماني ميتوا نيم به آن دست يابيم كه مشتركا عراق را تحت فشار بيشتري قرار دهيم..