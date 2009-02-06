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۱۸ بهمن ۱۳۸۷، ۱۶:۱۰

خاتمی در جمع مردم کردستان:

نمی‌توانم تقاضاهای مردم را بی پاسخ بگذارم/ حل مشکلات یک شبه میسر نیست

نمی‌توانم تقاضاهای مردم را بی پاسخ بگذارم/ حل مشکلات یک شبه میسر نیست

سید محمد خاتمی با بیان اینکه احساس می‌کند در موقعیتی قرار گرفته‌است که نمی‌تواند تقاضاهای مردم را برای حضور در عرصه انتخابات بی پاسخ بگذارد، گفت: نمی‌توانیم خیلی مردم را معطل بگذاریم و باید به آنها جواب قاطع داد .

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد خاتمی دردیدار با اقشار مختلف مردم کردستان، با اشاره به تنوع قومیتی موجود در ایران، گفت: ملت ایران کثیرالاقوام است، اما فقط ایران نیست که اقوام مختلف دارد، ما امروز در بسیاری از کشورهای دنیا که از ثبات و پیشرفت برخوردارند، شاهد وجود اقوام و مذاهب مختلف و حتی ملیت‌های مختلف هستیم اما در آن کشورها واگرایی را کمتر می‌بینیم که باید دید رمز و راز این مسئله چیست.

وی تصریح کرد: آدمی موجودی تاریخی است و در متن قوم، زبان و دین موجود پدید می آید و این اختلافات امر طبیعی است، ولی آنچه خطرناک است اینکه این اختلاف به وحدت اساسی لطمه بزند و نیز زمینه‌ای برای اینکه دیگران در آنجا دخالت کنند پدید آید.

رئیس موسسه بین المللی گفتگوی فرهنگها و تمدنها، تاکید کرد: در درون جامعه مردم سالاری، ملت به عنوان واقعیت پذیرفته شده است و ملت می‌تواند رنگین کمان دل‌انگیزی از تفاوت‌ها و اختلافات {زبانی، قومی وحتی دینی} باشد.

به عقیده خاتمی، وحدت جامعه یعنی واحدی به نام ملت که در کنار همدیگر و با احساس برابری اجزاء ؛به سوی ایجاد و حفظ امنیت و پیشرفت جامعه حرکت می کند و با جدی گرفته شدن مردمسالاری از تبدیل اختلاف ها به تبعیض، تفرقه و تنازع جلو گیری می‌شود.

رئیس بنیاد باران تاکید کرد: با توجه به آرمانها و ارزش‌های انقلاب که مردم برای آن فداکاری‌های زیاد کردند، باید برای حفظ ایرانی که می‌خواهد در آن جمهوری اسلامی مستقر شود تلاش کنیم.

وی سپس گفت: اگر می‌خواهیم دینی بودن جامعه را بسنجیم، نباید فقط به ظواهر نگاه کنیم بلکه باید بکوشیم دروغ و ریا و نفاق جای خود را به راستی،پاکی و اخلاق بدهد.

خاتمی تصریح کرد: اگر راستی، عدالت، اخلاق و احترام متقابل انسانها نسبت به یکدیگر ارزش بود، آنگاه جامعه ما دینی است ولی اگر نبود و فقط ظواهر داشتیم  باید نگران باشیم و باید بگوییم چه عیبی در کار ما بوده است که از محتوا تهی شده‌ایم و ظواهر جلوه بیشتری پیدا کرده است.

سید محمد خاتمی که آمادگی خود را برای کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری دهم اعلام کرده است تاکید کرد:مشکلات ما فراوان است ولی حل آن یک شبه میسر نیست.

رئیس موسسه بین المللی گفتگوی فرهنگها و تمدنها با تاکید بر اهمیت امنیت و هم ترازی آن با آزادی در قانون اساسی گفت: ریشه امنیت، رضایت مردم است» .

رئیس جمهور سابق کشورمان تصریح کرد: امنیت واقعی، امنیتی است که از دل جامعه بجوشد و این هنگامی خواهد جوشید که نسبت حکومت و جامعه نسبتی احترام آمیز، محبت آمیز و بر پایه اعتماد باشد و آن در صورتی می‌شود که شهروند جامعه ما رضایت داشته باشد.

وی از آزادی به عنوان یکی از مهمترین عواملی نام برد که می تواند موجب رضایت درجامعه شود و افزود: البته مسائل اقتصادی هم مهم است، اگرفقر ومحرومیت باشد به زور نمی‌توان رضایت مردم را جلب کرد، بخصوص اگراحساس شود تبعیض درجامعه وجود دارد و جاهایی احساس کنند که در طول تاریخ محروم‌تر از جاهای دیگر مانده‌اند.

خاتمی تاکید کرد: باید قبول کنیم بعضی مناطق محروم درکشور داریم که عمدتا نیز مرزی هستند که دراین نقاط باید درمان ویژه ‌ای برای درد محرومیت انجام داد، یعنی باید زیرساخت‌ها و پایه‌ها ی زندگی وتوسعه درآنجا شکل بگیرد تا زمینه رقابت استانهای محروم با استانهای پیشرفته فراهم شود.

رئیس دولت اصلاحات، توسعه را نیاز امروز و فردای کشور دانست و گفت: برای اینکار باید آرمانها انقلاب را درست بشناسیم، اولویتها را درست تشخیص دهیم و تلاش کنیم به صورت مستمر و امید بخش، بیکاری در مملکت کاهش پیدا کند و اشتغال بیشتر شودو ثروت تولید گردد و البته با رعایت محروم تر توزیع به صورت عادلانه صورت گیرد .

وی در بخش دیگری از سخنانش، اظهارداشت: هر کس می‌خواهد روی کار بیاید، باید با هدف توسعه ایران، رفع تهدیدها و تلاش برای پرداختن بیشتر به نقاط محروم بیاید و برای توسعه هماهنگ در کشور تلاش کند که بدنبال آن رضایت و امنیت هم خواهد آمد.

سید محمد خاتمی تصریح کرد:همیشه سعی‌ من این بوده و هست که تشخیص جمع را بر نظر خود ترجیح دهم، اینکه بخش قابل توجهی از جامعه این توقع و انتظار را از بنده کوچک دارم بیایم، نباید به فکر آبرو و راحتی خود باشم البته اگر بتوان کار کرد.

وی ادامه داد:علی‌رغم همه استدلالهایی که دارم، احساس می‌کنم در موقعیتی قرار گرفته‌ام که نمی‌شود تقاضاهای مردم را بی پاسخ بگذاریم بالاخره یک طرف ما مردم هستند، ما این فرصت را نداریم و نمی‌توانیم خیلی مردم را معطل بگذاریم و باید به آنها جواب قاطع داد و وقتی اصرار هست که "آری" بگویم ، کار مشکلی است که بگویم "نه".

کد مطلب 830000

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