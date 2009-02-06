به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد خاتمی دردیدار با اقشار مختلف مردم کردستان، با اشاره به تنوع قومیتی موجود در ایران، گفت: ملت ایران کثیرالاقوام است، اما فقط ایران نیست که اقوام مختلف دارد، ما امروز در بسیاری از کشورهای دنیا که از ثبات و پیشرفت برخوردارند، شاهد وجود اقوام و مذاهب مختلف و حتی ملیت‌های مختلف هستیم اما در آن کشورها واگرایی را کمتر می‌بینیم که باید دید رمز و راز این مسئله چیست.



وی تصریح کرد: آدمی موجودی تاریخی است و در متن قوم، زبان و دین موجود پدید می آید و این اختلافات امر طبیعی است، ولی آنچه خطرناک است اینکه این اختلاف به وحدت اساسی لطمه بزند و نیز زمینه‌ای برای اینکه دیگران در آنجا دخالت کنند پدید آید.

رئیس موسسه بین المللی گفتگوی فرهنگها و تمدنها، تاکید کرد: در درون جامعه مردم سالاری، ملت به عنوان واقعیت پذیرفته شده است و ملت می‌تواند رنگین کمان دل‌انگیزی از تفاوت‌ها و اختلافات {زبانی، قومی وحتی دینی} باشد.

به عقیده خاتمی، وحدت جامعه یعنی واحدی به نام ملت که در کنار همدیگر و با احساس برابری اجزاء ؛به سوی ایجاد و حفظ امنیت و پیشرفت جامعه حرکت می کند و با جدی گرفته شدن مردمسالاری از تبدیل اختلاف ها به تبعیض، تفرقه و تنازع جلو گیری می‌شود.



رئیس بنیاد باران تاکید کرد: با توجه به آرمانها و ارزش‌های انقلاب که مردم برای آن فداکاری‌های زیاد کردند، باید برای حفظ ایرانی که می‌خواهد در آن جمهوری اسلامی مستقر شود تلاش کنیم.



وی سپس گفت: اگر می‌خواهیم دینی بودن جامعه را بسنجیم، نباید فقط به ظواهر نگاه کنیم بلکه باید بکوشیم دروغ و ریا و نفاق جای خود را به راستی،پاکی و اخلاق بدهد.



خاتمی تصریح کرد: اگر راستی، عدالت، اخلاق و احترام متقابل انسانها نسبت به یکدیگر ارزش بود، آنگاه جامعه ما دینی است ولی اگر نبود و فقط ظواهر داشتیم باید نگران باشیم و باید بگوییم چه عیبی در کار ما بوده است که از محتوا تهی شده‌ایم و ظواهر جلوه بیشتری پیدا کرده است.



سید محمد خاتمی که آمادگی خود را برای کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری دهم اعلام کرده است تاکید کرد:مشکلات ما فراوان است ولی حل آن یک شبه میسر نیست.



رئیس موسسه بین المللی گفتگوی فرهنگها و تمدنها با تاکید بر اهمیت امنیت و هم ترازی آن با آزادی در قانون اساسی گفت: ریشه امنیت، رضایت مردم است» .

رئیس جمهور سابق کشورمان تصریح کرد: امنیت واقعی، امنیتی است که از دل جامعه بجوشد و این هنگامی خواهد جوشید که نسبت حکومت و جامعه نسبتی احترام آمیز، محبت آمیز و بر پایه اعتماد باشد و آن در صورتی می‌شود که شهروند جامعه ما رضایت داشته باشد.



وی از آزادی به عنوان یکی از مهمترین عواملی نام برد که می تواند موجب رضایت درجامعه شود و افزود: البته مسائل اقتصادی هم مهم است، اگرفقر ومحرومیت باشد به زور نمی‌توان رضایت مردم را جلب کرد، بخصوص اگراحساس شود تبعیض درجامعه وجود دارد و جاهایی احساس کنند که در طول تاریخ محروم‌تر از جاهای دیگر مانده‌اند.



خاتمی تاکید کرد: باید قبول کنیم بعضی مناطق محروم درکشور داریم که عمدتا نیز مرزی هستند که دراین نقاط باید درمان ویژه ‌ای برای درد محرومیت انجام داد، یعنی باید زیرساخت‌ها و پایه‌ها ی زندگی وتوسعه درآنجا شکل بگیرد تا زمینه رقابت استانهای محروم با استانهای پیشرفته فراهم شود.



رئیس دولت اصلاحات، توسعه را نیاز امروز و فردای کشور دانست و گفت: برای اینکار باید آرمانها انقلاب را درست بشناسیم، اولویتها را درست تشخیص دهیم و تلاش کنیم به صورت مستمر و امید بخش، بیکاری در مملکت کاهش پیدا کند و اشتغال بیشتر شودو ثروت تولید گردد و البته با رعایت محروم تر توزیع به صورت عادلانه صورت گیرد .



وی در بخش دیگری از سخنانش، اظهارداشت: هر کس می‌خواهد روی کار بیاید، باید با هدف توسعه ایران، رفع تهدیدها و تلاش برای پرداختن بیشتر به نقاط محروم بیاید و برای توسعه هماهنگ در کشور تلاش کند که بدنبال آن رضایت و امنیت هم خواهد آمد.



سید محمد خاتمی تصریح کرد:همیشه سعی‌ من این بوده و هست که تشخیص جمع را بر نظر خود ترجیح دهم، اینکه بخش قابل توجهی از جامعه این توقع و انتظار را از بنده کوچک دارم بیایم، نباید به فکر آبرو و راحتی خود باشم البته اگر بتوان کار کرد.



وی ادامه داد:علی‌رغم همه استدلالهایی که دارم، احساس می‌کنم در موقعیتی قرار گرفته‌ام که نمی‌شود تقاضاهای مردم را بی پاسخ بگذاریم بالاخره یک طرف ما مردم هستند، ما این فرصت را نداریم و نمی‌توانیم خیلی مردم را معطل بگذاریم و باید به آنها جواب قاطع داد و وقتی اصرار هست که "آری" بگویم ، کار مشکلی است که بگویم "نه".

