مصدومیت جزیی کریم باقری و حسین کعبی / تمرین بدون لژیونرها

به گزارش خبرنگار مهر، دومین تمرین آماده سازی تیم ملی فوتبال کشورمان جهت رویارویی با تیم ملی فوتبال کره جنوبی، امروز در زمین شماره یک کمپ تیمهای ملی برگزار شد. این تمرین که به مرور کارهای تاکتیکی اختصاص داشت، از ساعت 15:5 آغاز شد و تا 50/16 دقیقه به طول انجامید.

بازیکنان تیم ملی فوتبال کشورمان از ساعت 14:50 در زمین شماره یک کمپ تیمهای ملی حاضر شدند و به شکلهای مختلف خود را گرم کردند.

اریش روته مولر آلمانی در ابتدای تمرین بازیکنان را گرم کرد و با نظر او تیم ملی مراحل باقیمانده تمرین را پشت سر گذاشت. در غیاب مترجم این سرمربی آلمانی، دایی وظیفه ترجمه حرفهای وی را برعهده داشت.

بازیکنان تیم ملی فوتبال کشورمان در ابتدا 15 دقیقه دویدند و بدنهای خود را گرم کردند. در ادامه در 4 دسته کار با توپ انجام داده و خود را برای انجام تمرینات تاکتیکی آماده کردند.

تمامی بازیکنان دعوت شده به اردوی تیم ملی در زمین شماره یک کمپ حضور داشتند. تنها لژیونرها و نفرات شاغل در لیگ های اروپایی در اردو حضور ندارند.

پس از گرم کردن، با نظرعلی دایی بازیکنان به سه دسته تقسیم شدند این سه دسته در سه تایم 10 دقیقه ای به مرور کارهای تاکتیکی پرداختند. دو دسته در یک چهارم از فضای زمین به فوتبال پرداختند و دسته دیگر در گوشه زمین زیر نظر روته مولر و هومن افاضلی کارهای هجومی و دفاعی را تمرین کردند.

در فوتبال دست گرمی سید مهدی سید صالحی ( سه گل )، آرش برهانی، حسین کاظمی ، میثم بائو، کریم باقری ( دو گل)، حسن اشجاری، احسان حاج صفی، مجید غلام نژاد و سیاوش اکبرپور ( یک گل) گلزنی کردند.

در جریان امروز تیم ملی حسین کعبی دچار مصدومیت جزیی شد. کریم باقری که از ناحیه ابروی راست دچار آسیب دیدگی شده بود، پس از تشدید آسیب دیدگی سر خود را بانداژ کرد.

در جریان تمرین تیم ملی دروازه بانان زیر نظر بهزاد غلامپور مراحل آماده سازی را دنبال کردند.

کمتر از 50 تماشاگر برای تماشای تمرین تیم ملی به زمین شماره یک کمپ آمده بودند. این تعداد با گذشت یک ساعت از زمان آغاز تمرین، شروع به تشویق ملی پوشان کردند.

یک خبرنگار خانم که برای پوشش خبری تمرینات تیم ملی به محل کمپ تیم های ملی فوتبال آمده بود، اجازه ورود به داخل را پیدا نکرد.

برخی بازیکنان تیم ملی فوتبال کشورمان در پایان تمرین امروز به شوتزنی پرداختند.

تیم ملی فوتبال کشورمان روز چهارشنبه هفته پیش رو در ورزشگاه آزادی تهران میزبان کره جنوبی خواهد بود.