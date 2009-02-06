شانس بالای راستگراها درانتخابات رژیم صهیونیستی/ایهود باراک بازنده بزرگ

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، طبق یک نظرسنجی جدید، اگرچه حزب کادیما فاصله خود را با حزب راستگرای لیکود در سرزمین های اشغالی کم کرده است، با گرایش مردم در سرزمین های اشغالی به سمت راستگراها، همچنان بنیامین نتانیاهو نخست وزیر سابق رژیم صهیونیستی از بیشترین شانس برای پیروزی در انتخابات برخوردار است.

لیکود با داشتن پنج نماینده بیشتر در کنیست رژیم صهیونیستی در نظرسنجی های هفته های گذشته از کادیما جلوتر بود که این فاصله در نظرسنجی اخیر روزنامه های صهیونیستی معاریو، هآارتص و یدیعوت آحارنوت به دو یا سه نماینده رسیده است.

طبق این نظرسنجی جدید، اکنون لیکود از شانس کسب 25 تا 27 نماینده در کنیست رژیم صهیونیستی و کادیما از شانس کسب 23 تا 25 نماینده در انتخابات روز سه شنبه برخوردار است.

این در حالی است که حزب بیتی نیو(اسرائیل خانه من)، یک حزب راستگرا به رهبری آویگدور لیبرمن وزیر امور راهبردی رژیم صهیونیستی با پیشی گرفتن از حزب کارگر به رهبری ایهود باراک در نظرسنجی های جدید در رتبه سوم قرار گرفته است.

شکست در جنگ 33 روزه لبنان و 22 روزه غزه، عامل اصلی شکست عاملان جنگ در انتخابات

حزب بیتی نیو که اکنون تنها 11 نماینده در کنیست رژیم صهیونیستی دارد طبق این نظرسنجی 18 یا 19 نماینده را در کنیست از آن خود خواهد کرد.

این نظرسنجی، شانس حزب کارگر را تنها 14 تا 17 نماینده در کنیست رژیم صهیونیستی در انتخابات روز سه شنبه عنوان کرد.

گفتنی است که حزب کارگر در دهه های اخیر معمولا اولین یا دومین حزب دارای اکثریت در کنیست رژیم صهیونیستی بوده است و بدین ترتیب این حزب بازنده اصلی انتخابات خواهد بود.

طبق این نظرسنجی، راستگراهای رژیم صهیونیستی که در کابینه ایهود اولمرت یک اقلیت بودند، کنیست را با داشتن شانس کسب 65 تا 67 کرسی در مقابل 53 تا 55 کرسی برای احزاب "چپ" به رهبری کادیما در دست خواهند گرفت.

این بدین معنی است که حتی در صورت افزایش شانس لیست زیپی لیونی رهبر کادیما برای کسب آراء بیشتر در مقابل لیست نتانیاهو، با اقبال عمومی ای که به سمت راستگراها وجود دارد، وی از شانس کمتری برای تشکیل یک کابینه ائتلافی حتی در صورت پیروزی خواهد داشت.

نظرسنجی مزبور بین 1000 نفر در سرزمین های اشغالی انجام شده است. انتخابات رژیم صهیونیستی در روز سه شنبه(22 بهمن) 10 فوریه برگزار خواهد شد.