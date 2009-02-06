راه اندازی 24 مرکز خدماتی - رفاهی در همدان

به گزارش خبرنگار مهر در همدان بهروز مرادی عصر امروز در آیین بهره برداری از تله کابین گنجنامه همدان افزود: براساس مطالعات انجام شده استان همدان باید بتواند در سال 1390، 25 میلیون نفر روز گردشگر را جذب کند و نخستین جایگاه را بعد از تهران بدست آورد.

وی با بیان اینکه استان همدان باید بتواند تا سال 90 پذیرای 100 هزار گردشگر خارجی باشد، گفت: آزاد راه تهران ـ همدان در دو سال آینده به اتمام می رسد که این نیز خود یک زیرساخت اساسی در گردشگری است.

مرادی اضافه کرد: گردشگری زمستانی همدان یکی از مزایای استان همدان است که بیشتر استان ها این گردشگری زمستانه را ندارد و به همین دلیل گردشگری زمستانی اهمیت ویژه ای برای استان دارد.

وی افزود: تله کابین گنجنامه همدان در ایران بی نظیر است و تکمیل آن تا سال 89 به اتمام می رسد که این خود یکی از راههای جذب گردشگر است.

رئیس سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان همدان نیز گفت: در سالهای اخیر همدان به جایگاه خود در حوزه گردشگری دست یافته است.

اسدالله بیات افزود: با اقدام موثر باید بتوان همدان را در ردیف استانهای اول تا سوم کشور در زمینه گردشگری قرار داد.

وی اظهار داشت: استان همدان یک هزار و 733 جاذبه تاریخی و طبیعی منحصر به فرد دارد که غارعلیصدر و گنجنامه پررونق ترین جاذبه های گردشگری استان است.

وی ادامه داد: وجود آرامگاه های فرهیختگان به نام جهانی بوعلی سینا و باباطاهر نشان می دهد که استان همدان در زمینه جاذبه های گردشگری ظرفیت بسیار بالایی دارد.

بیات با بیان اینکه در سالهای اخیر دولت توجه ویژه به صنعت گردشگری داشته است و این صنعت رونق گرفته است، اضافه کرد: گردشگری زمستانی همدان یکی از برنامه های شاخص میراث فرهنگی استان است که این طرح موجب شده در فصل زمستان گردشگران داخلی و خارجی از جاذبه های استان بازدید کنند.