اعلام آمادگي پكن براي همكاريهاي مختلف فني با شهرداري تهران



به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از روابط عمومي شهرداري تهران ، ليوچن تانگ (Liuzhentang) سفير فوق العاده و تام الاختيار چين عصر يكشنبه با دكتر محمود احمدي نژاد ديدار كرد و با ارايه گزارشي از زمينه هاي همكاري و توانائي هاي پكن در زمينه مسائل مختلف شهري از جمله ترافيك، ناوگان حمل و نقل عمومي، جاده ها و بزرگراه ها و پديده زلزله ، خواستار مشاركت كشورش در اجراي طرح هاي مختلف عمراني تهران شد.

بنابراين گزارش دكتر احمدي نژاد در اين ديدار با استقبال از اعلام آمادگي چين براي همكاري با شهرداري تهران ، مشتركات فرهنگي، اجتماعي و سياسي دو كشور را مورد تاكيد قرار داد و گفت: در صورتي كه خدمات ارايه شده از جانب شركت هاي چيني ، از لحاظ قيمت و كيفيت ، مورد تاييد قرار گيرد ، تهران تمايل دارد كه با توجه به اشتراكات يادشده ، همكاري خود در زمينه هاي مختلف را با پكن گسترش دهد.



وي در پاسخ به ابراز علاقه مندي سفير چين در زمينه احداث قطار سبك شهري، تقاطع هاي غير هم سطح، پل ها و بزرگراه ها، گسترش خطوط مترو و نيز مقابله با زلزله ، افزود: شهرداري تهران براي همكاري با كشور چين و بويژه شهرداري شهرهاي پكن و شانگهاي به منظور اجراي طرح هاي مشترك شهري آمادگي دارد.

ليوچن تانگ سفير كشور چين در تهران نيز با تاكيد بر حوزه هاي فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و سياسي مشترك دو كشور اظهارداشت: دولت چين تاكنون طرح هاي متعددي را با ايران در زمينه هاي مختلف به خوبي و با كمترين مشكل انجام داده است.

وي افزود: شركت هاي چيني با نرخهاي مناسب و سرعت بالا در انجام طرح هاي عمراني، آماده هستند كه در زمينه هاي مورد نظر شهرداري تهران همكاري هاي لازم را داشته باشند.



سفير چين در جمهوري اسلامي ايران همچنين افزود: در زمينه زلزله و آخرين تجهيزات پيش بيني آن و استحكام ساختمان ها هم ، شركتهاي چيني آماده اند تا در صورت موافقت ايران و انعقاد قرارداد ، آخرين فن آوري و تجهيزات لازم را در اختيار شهرداري تهران قرار دهند.