اختصاص دو هزار میلیارد ریال برای عمران راههای روستایی کشور

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، احمد بلوکیان عصر امروز در مراسم افتتاح راه روستای ماهنیان به گونلو در جمع مسئولان رزن و اهالی روستای ماهنیان اظهار داشت: با درخواستی که وزارت راه و ترابری به منظور دو و نیم برابر شدن اعتبار روستایی در سال آینده به دولت داده است، در صورت موافقت، اعتبار راه روستایی در سال 88، به پنج هزار میلیارد ریال افزایش می‌یابد.

بلوکیان با اشاره به خدمات دولت در چند سال اخیر افزود: دولت نهم به معنای واقعی کلمه در خدمت به مردم گام بر می‌دارد و برای ایجاد رفاه عمومی مردم از هیچ تلاشی دریغ نکرده است.

معاون امور مجلس و راه روستایی وزارت راه و ترابری با اشاره به آسفالته بودن 70 درصد از راه‌های روستایی کشور افزود: در دهه فجر امسال طرح‌های بزرگی در حوزه راه روستایی و آزاد راه‌های کشور به بهره‌برداری رسید.