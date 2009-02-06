به گزارش خبرنگار مهر، علی دایی پس از پایان تمرین امروز تیم ملی کشورمان با مطلوب خواندن شرایط بازیکنان این تیم، افزود: پس از تمرین سبکی که روز گذشته داشتیم، امروز توانستیم یک تمرین تاکتیکی خوب و سنگین برگزار کنیم و کار را برای بازی با کره جدی تر دنبال کنیم. سعی می کنیم تا روز چهارشنبه تیم ملی به اوج آمادگی برسد و یک بازی خوب را مقابل کره جنوبی به نمایش بگذاریم.

وی در خصوص زمان حضور بازیکنان شاغل در لیگ های اروپایی در اردوی تیم ملی گفت: جواد نکونام به احتمال فراوان فردا به اردوی تیم ملی ملحق می شود. هاشمیان از روز یکشنبه همراه ما خواهد بود و از روز دوشنبه یا سه شنبه مسعود شجاعی را نیز در اردو خواهیم داشت.

سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمان، کره را تیمی قدرتمند و خوب خواند و افزود: تیم ملی کره سه بازیکن در تیمهای منچستریونایتد ، دورتموند و موناکو دارد که با حضور آنها این تیم قوی تر و قدرتمند می شود اما من اعتقاد دارم بازیکنان تیم من از بازیکنان کره قوی تر و تیم من از این تیم قدرتمند تر است.

دایی برنامه های خود و دستیارانش در روزهای آتی را بررسی نقاط ضعف و قوت کره جنوبی و تمرکز برای ارائه بازی مطلوب در روز چهارشنبه عنوان کرد و گفت: بر خلاف سرمربی کره که عنوان کرده است مقابل ایران به برتری دست می یابد، من اعتقاد دارم تیم ما می تواند به موفقیت دست یابد و سعی می کنیم این بازی را با پیروزی پشت سر بگذاریم.

وی تماشاگران را یار دوازدهم تیم ملی در بازی روز چهارشنبه خواند و گفت: حضور تماشاگران می تواند به ما کمک کند. آنها با حمایت خود می توانند یار دوازدهم تیم ملی باشند.

حضور پر رنگ تماشاگران 20 تا 30 درصد به قدرت تیم ملی می افزاید و باعث می شود ما بتوانیم بهتر بازی کنیم. من اطمینان دارم تماشاگران روز چهارشنبه به ورزشگاه می آیند چرا که به اهمیت این بازی و نیاز تیم ملی به حضورشان واقفند.

علی دایی با تاکید دوباره بر قدرتمند بودن تیم ملی کره، افزود: نباید فریب دو بازی تدارکاتی کره مقابل سوریه و بحرین را بخوریم. برای کره بازی با تیم ملی ایران در تهران حیاتی است که اگر حیاتی نبود این تیم دو هفته قبل از بازی با تیم ملی فوتبال کشورمان، اردوی آماده سازی خود را برپا نمی کرد. برای ما هم این بازی حیاتی است چرا که در خانه بازی می کنیم و برای رسیدن به موفقیت و دستیابی به صدر جدول گروه خود باید این بازی را با موفقیت پشت سر بگذاریم.

وی در ادامه از برگزاری یک بازی دوستانه در روز دوم یا سوم فروردین ماه خبر داد و گفت: پس از بازی کره جنوبی، بازیکنان تیم ملی را به امان خدا رها نمی کنیم. ما برای بازی با عربستان به بیش از یک بازی دوستانه نیاز داریم به همین خاطر در روز دوم یا سوم فروردین ماه یک بازی دوستانه دیگر برگزار خواهیم کرد.

دایی در خاتمه برای هر دو تیم استقلال و پرسپولیس در دربی شصت و ششم آرزوی موفقیت کرد و گفت: به عنوان سرمربی تیم ملی برای هر دو تیم آرزوی موفقیت می کنم و امیدوارم یک بازی زیبا از آنها را شاهد باشیم.