به گزارش خبرنگار مهر، نشست نقد و بررسی این فیلم با حضور علیمحمدی و بنکدار، سیدجمال ساداتیان تهیه‌کننده، مانی هاشمیان آهنگساز، آیدین ظریف طراح صحنه، سودابه خسروی طراح چهر‌ پردازی و مهتاب کرامتی، حامد بهداد، خاطره اسدی و سپیده علایی بازیگران فیلم برگزار شد.



ساداتیان تهیه‌کننده "شبانه روز" در ابتدای این نشست گفت: این فیلم برای من عناصری داشت که دست به ساخت آن زدم و بیشتر دوست دارم نظر منتقدان و اهالی مطبوعات را درباره آن بدانم.

بنکدار در ادامه درباره این فیلم گفت: "شبانه"، فیلم قبلی ما برای نمایش مشکل ندارد و ما در تلاش هستیم این فیلم را اکران کنیم. بعد از "شبانه" چهار مستند کار کردیم و بعد فیلمنامه "شبانه روز" را نوشتیم. بعد از آماده شدن نسخه نهایی با ساداتیان برای تهیه‌کنندگی کار صحبت کردیم. البته فیلمنامه تا قبل از فیلمبرداری و شروع کار روتوش و بازنویسی نهایی شد.



علیمحمدی در بخش دیگر نشست گفت: بدون همکاری دوستان ساخت این فیلم امکانپذیر نبود. اگر ما همچنان کار می‌کنیم به خاطر دوستان خوبی است که اجازه می‌دهند کار را بر دوش آنها بگذاریم. جا دارد از آنها برای این همکاری خوب تشکر کنیم. این فیلم بر اساس مناسبات سینمای حرفه‌ای ساخته نشده، بلکه نگرانی‌های عمیق دوستانمان این امکان را فراهم آورده است.

بنکدار درباره رنگبندی متفاوت روایت‌های "شبانه روز" گفت: "تفکیک این رنگبندی علت ساختاری و دراماتیک دارد. داستان تاج‌السلطنه را به این خاطر که متعلق به گذشته بود سیاه و سفید کار کردیم. در داستان سیاوش از آنجا که با دو قصه دیگر فاصله زمانی داشت و به موازات حرفه نقاشی پیش می رفت، از رنگ مونوکوروم قهوه‌ای استفاده کردیم. البته نقاش بودن این شخصیت در قاب‌بندی‌ها تاثیر گذاشت. قصه فوژان رنگمایه آبی داشت و روایت مرجان نیز با رنگ‌های استاندارد کار شد.



بنکدار درباره طرح اولیه فیلم گفت: ما ایده‌های متفاوت داشتیم که با در کنار هم قراردادن آنها این چهار داستان شکل گرفت. یکی قصه تاج‌السلطنه که پیشینه تاریخی دارد و دختر ناصرالدین شاه است. داستان سیاوش به احترام استاد سیاوش کسرایی که افتخار شاگردی او را داشته‌ایم شکل گرفت و داستان فوژان و مرجان نیز از تخیل ما برآمده است.

علیمحمدی در پاسخ به این سوال که فضاهای شیک و ظواهر زیبا در این فیلم برخلاف دیگر فیلم‌های آنها در خدمت داستان است، گفت: ما اغلب به فرم‌گرایی محکوم می‌شویم. البته فرم‌گرایی بد نیست، ولی اینکه آن را مانند برچسب ارائه کنیم، بد است.

وی افزود: اساس فیلمسازی از نظر ما نقاشی است. فیلم باید در فضای نقاشی شکل بگیرد. ما تصویرهایمان را براساس استوری‌بوردهای آقای حسین‌پور ساختیم و این استوری‌بورد به پیشبرد کار خیلی کمک کرد. سینمای حرفه‌ای سینمایی است که محتوا و فرم در دل یکدیگر معنا پیدا کنند. این امر مختص کار ما نیست و نور و میزانسن خوب باید در کار هر کارگردان که برای مخاطب ارزش قائل است دیده شود.

علیمحمدی درباره شباهت بخش‌هایی از "شبانه روز" به آثار بیضایی گفت: ما قائم به ذات فیلم نمی‌سازیم. ما سرشار از تصاویر متعدد هستیم، تصاویری که از فیلم‌ها، نقاشی‌ها و دیگر آثار در ذهن ما تاثیر گذاشته است. آقای بیضایی نیز از کارگردانان درجه یک سینمای ایران است و اگر ما متاثر از او قاب‌هایی را بسته‌ایم به این کار افتخار می‌کنیم.

این کارگردان در انتها با رد این اتهام که همه مردهای فیلم بد هستند، افزود: مردهای فیلم ما بد نیستند، بلکه انتخاب‌ها درست نبوده است. به طور نمونه سیاوش کسرایی در این فیلم مرد بدی نیست یا اگر مرجان و فرخ از همان ابتدا کنار هم قرار می گرفتند می‌توانستند شرکای خوبی باشند.

مانی هاشمیان، آهنگساز درباره موسیقی متفاوت فیلم گفت: "ما در چهار اپیزود مختلف با فضاهای متفاوت روبرو بودیم، فضاهایی که از دوران قاجار تا دنیای امروز در نوسان بود. این نوسان درباره آدم‌های داستان هم صدق می کرد. ما به فراخور هر شخصیت و داستان موسیقی خاص ساختیم و در نتیجه فیلم تنوع موسیقیایی زیادی دارد.



ساداتیان درباره اکران "شبانه روز" گفت: از وقتی قرار شد این فیلم رابسازیم با انتقاد روبرو شدیم. همین تردید مسئولان سینمایی بود که باعث شد "شبانه روز" بدون هیچ حمایت مالی ساخته شود. تلاش می‌کنیم تا نوروز شرایط اکران را فراهم کنیم.



"شبانه‌روز" دومین فیلم کیوان علیمحمدی و امید بنکدار پس از "شبانه" است و در چهار اپیزود داستان زندگی چند زن را به صورت تو در تو روایت می‌کند. نیکی کریمی، پارسا پیروزفر، حمیدرضا پگاه، محمدرضا فروتن، مهناز افشار، نگار جواهریان و ... از دیگر بازیگران این فیلم هستند.