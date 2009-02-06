مسکو قیمت گاز صادراتی به اروپا را کاهش می دهد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، شرکت دولتی گازپروم روسیه اعلام کرد: امسال قیمت گاز صادراتی این کشور به اروپا از 409 دلار به 280 دلار درهرهزار متر مکعب کاهش می یابد.

این در حالی است که یک هیئت اروپایی به ریاست خوزه مانوئل باروسو رئیس کمیسیون اروپا هم اکنون در مسکو با مقامات کرملین در حال مذاکره درباره مسائل جهانی از جمله امنیت انرژی هستند.

با تشدید تنشهای گازی بین روسیه و اوکراین در ماه گذشته، برای دو هفته گازی مناطقی از اروپا قطع شد که این موضوع مردم این قاره را که به شدت به گاز روسیه وابسته هستند، نگران کرد.

