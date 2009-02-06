تلاش شوراهای استانی برای ممانعت از ورود بعثی ها به بدنه اداری عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اصوات العراق، امام جمعه نجف و یکی از سران برجسته مجلس اعلای اسلامی عراق با اشاره به اینکه جناح اسلام گرای میانه رو در عراق توانست در انتخابات شورای استانی عراق به پیروزی دست یابد، از موفقیت در برگزاری انتخابات شورای استانی عراق تمجید کرد.

"صدرالدین قپانچی" درعین حال جناح های سیاسی عراق را که توانستند به کرسی های شورای استانی عراق راه پیدا کنند، اینگونه خطاب قرار داد که همه شما برنده اید چه کسانی که اول یا دوم یا سوم شده اید و صحیح نیست که جناح های سیاسی یکدیگر را متهم کنند درحال حاضر وظیفه شما انجام وظایفتان، آن هم با وحدت و یکپارچگی است. با ادامه رد وبدل کردن اتهامات فقط خودتان ضرر می بینید.

وی درادامه از کسانی که در آینده در کرسی های شورای استانی عراق قرار می گیرند، خواست تا جلوگیری از ورود عناصر حزب بعث را به اداره ها و وزارتخانه و همچنین مبارزه با فساد اداری و تلاش برای بازسازی عراق را از اولویت های کاری خود قرار دهند.

از سوی دیگر " احمد الصافی" نماینده آیت الله سیستانی در کربلا و خطیب جمعه این شهر نیز از کسانی که به شورای استانی عراق راه یافتند خواست تا شهروندان عراقی را از انتخابشان پشیمان نکنند.

وی با اشاره به اینکه راه یافتگان به شورای استانی عراق باید اعتماد شهروندان عراقی را بیشتر به خود جلب کنند، خاطر نشان کرد: مردم عراق در این انتخابات شکلی از پختگی و بیداری خود را نشان دادند.