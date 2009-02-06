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۱۸ بهمن ۱۳۸۷، ۱۸:۱۷

گزارش خبرنگار اعزامی مهر-7

چهل و پنجمین اجلاس امنیتی مونیخ با سخنرانی اشتاین مایر آغاز شد

چهل و پنجمین اجلاس امنیتی مونیخ با سخنرانی اشتاین مایر آغاز شد

چهل و پنجمین اجلاس امنیتی مونیخ دقایقی پیش با سخنرانی وزیر امور خارجه آلمان و حضور مقامات حدود 60 کشور جهان آغاز به کار کرد .

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به آلمان ، دراین اجلاس که در هتل بایریشر هوف مونیخ و با حضور بیش از 300 نفر از مقامات کشور های مختلف در حال برگزاری است ، تا ساعتی دیگر علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی سخنرانی خواهد کرد .

چهل و پنجمین اجلاس امنیتی مونیخ در روزهای 6 تا8 فوریه دراین شهر برگزار می شود .

علاوه بر رئیس مجلس شورای اسلامی ،آنجلا مرکل صدر اعظم آلمان ، نیکلا سارکوزی رئیس جمهور فرانسه، سرگئی ایوانف معاون نخست وزیر روسیه، حامد کرزای رئیس جمهور افغانستان، جوزف بایدن معاون اوباما، ژنرال پترائوس فرمانده نیروهای امریکایی در خاور میانه، ژنرال جیمز جونز مشاور امنیت ملی اوباما و ... از جمله حاضران در چهل و پنجمین اجلاس امنیتی مونیخ خواهند بود.

در این دوره از اجلاس مونیخ، 13 کشور در سطح سران و 46 کشور در سطح وزرای خارجه یا دفاع حضور دارند.

انرژی، امنیت اروپا،امنیت بالکان، ناتو،خلع سلاح بین المللی ، خاورمیانه و ... ازجمله محورهایی است که مقامات عالی رتبه کشور های مختلف جهان در اجلاس امنیتی مونیخ درباره آن بحث و تبادل نظر خواهند کرد. 



 

 

کد مطلب 830071

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