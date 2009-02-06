بسته شدن پایگاه آمریکا در قرقیزستان و ابراز نگرانی کلینتون

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یونایتدپرس اینترنشنال، هیلاری کلینتون وزیر خارجه جدید آمریکا گفت: بستن پایگاه واشنگتن در قرقیزستان نگران کننده است.

وی از گفتگو با دولت قرقیزستان برای تجدید نظر در این تصمیم خبر داد.

قرقیزستان از نهایی شدن تصمیم برای بستن پایگاه استراتژیک ایالات متحده خبر داده و دلیل این اقدام را اشتباه بودن سیاست های واشنگتن در ادامه اشغال افغانستان اعلام کرده است.

پایگاه آمریکا در قرقیزستان یکی از مهمترین پایگاههای پشتیبانی آمریکا در جنگ با طالبان در افغانستان بود.حدود یکهزار و200 نیروی نظامی در پایگاه منس که درنزدیک فرودگاه بیشکک قرار دارد، مستقر هستند. نکته قابل توجه این است که این پایگاه هوایی آمریکایی ها در فاصله چند کیلومتری یک پایگاه نظامی روسها قرار دارد.

هم اکنون آمریکا سالیانه مبلغ 150 میلیون دلار برای در اختیار داشتن این پایگاه هوایی به قرقیزستان پرداخت می کند.

پایگاه هوایی آمریکا در بیشکک، در دسامبر 2001 بر اساس مجوز سازمان ملل متحد برای حمایت از عملیات ضد تروریستی در افغانستان گشایش یافت.

