دیدار هالبروک از اسلام آباد روز دوشنبه/ انتشار تحقیقات واقعه بمبئی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، یوسف رضا گیلانی نخست وزیر پاکستان در جمع خبرنگاران در لاهورگفت: اسلام آباد در روزهای دوشنبه یا سه شنبه هفته آینده، نتایج تحقیقات دولت خود درباره واقعه تروریستی بمبئی را منتشر خواهد کرد.

وی همچنین از دیدار ریچارد هولبروک نماینده ویژه آمریکا در امور پاکستان و افغانستان از اسلام آباد در دوشنبه خبر داد.

گیلانی همچنین گفتگو درباره افراط گرایی و تروریسم و همچنین مسائل منطقه ای را از موضوعات گفتگوی خود با نماینده ویژه ایالات متحده در امور پاکستان و افغانستان اعلام کرد.

در حادثه تروریستی 26 نوامبر 2008 در بمبئی هند 170 نفر کشته و بیش از 300 نفر زخمی شدند و پس از آنکه اعلام شد افرادی از گروه شبه نظامی لشگر طیبه عامل حوادث بمبئی بوده اند، پاکستان در حمله به پایگاه این گروه شبه نظامی در کشمیر، چند نفر از آنها را بازداشت،اما اعلام کرد افراد بازداشت شده را در اختیار هند نمی گذارد.