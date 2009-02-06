آمریکا خواستار ورود هند به"جنگ علیه تروریسم" در افغانستان شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی ان ان، رابرت وود درباره سفر ریچارد هالبروک نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان و پاکستان به اسلام آباد گفت: وی برای انتقال پیام خاصی به پاکستان نمی رود و تنها برای گوش دادن به سخنان مقامات پاکستانی به این کشور می رود.

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، حل مسئله افغانستان را بدون در نظر گرفتن نقش هند ناممکن دانست.

گفتنی است نقش هند درافغانستان پس ازحمله آمریکا به کابل در سال 2003 به شدت تقویت شده و رقابتی جدی بین اسلام آباد و دهلی در سرزمین افغانها شکل گرفته است.

هالبروک روز دوشنبه با مقامات پاکستانی در اسلام آباد دیدار خوهد داشت.