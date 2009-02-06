آتش بس بدون اجرای شروط فلسطینی ممکن نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی النشره، " خالد مشعل " امروز در مراسمی که گروه های مقاومت فلسطینی در دمشق به مناسبت پیروزی جنگ غزه برگزار کردند، تاکید کرد: امکان ندارد بین اسرائیلی ها با فلسطینی ها تا پیش از لغو حلقه محاصره و بازگشایی همه گذرگاه ها و آغاز بازسازی غزه آتش بس برقرار شود.

رئیس دفتر سیاسی حماس همچنین از اصرار برخی از فلسطینی ها و بعضی از سران عرب در انکار کردن پیروزی فلسطینی ها در جنگ غزه ابراز تعجب کرد ، گفت: این درحالی است که بین اسرائیلی ها نیز درباره این مسئله اختلاف وجود دارد.

خالد مشعل درعین حال تهدیدات رژیم صهیونیستی را به آغاز جنگ جدید علیه غزه بی اهمیت خواند و تصریح کرد: اگر اسرائیلی ها توانایی پیروزی بر ساکنان غزه و شکست مقاومتشان را داشتند، حتما دست به این کار می زنند و این تهدیداتشان نشانی جز شکست آنان در جنگ غزه نیست.

وی با اشاره به اینکه آغاز طرح بازسازی غزه با تاخیر رو به رو است، گفت: این تاخیر با هدف شکنجه دادن فلسطینی ها و مجبور کردن آنان به سرنگونی مقاومت صورت می گیرد.

وی درعین حال تاکید کرد: حماس و گروه های مقاومت فلسطینی از خواسته های خود که در راستای منافع ملت فلسطین است ، دست برنخواهند داشت.