برنامه استقلال تا دربی تهران / نحوه سفر به عربستان و پرداخت پاداش بازیکنان

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال استقلال که جمعه آینده باید در ورزشگاه آزادی به مصاف رقیب دیرینه خود برود، پس از دو روز استراحت از فردا تمریناتش را آغاز خواهد کرد. این تمرینات از ساعت 10 صبح فردا در مجموعه ورزشی انقلاب تمرینات بدنسازی تیم آغاز می‌شود و ساعت 30/15 بعدازظهر فردا هم در ورزشگاه دستگردی تمرینات با توپ این تیم دنبال خواهد شد.تمرینات استقلال روزهای شنبه و یکشنبه 2 جلسه در روز خواهد بود و از روز دوشنبه تمرینات به یک جلسه در روز کاهش می‌یابد.

پاداش‌ها فردا پرداخت می‌شود

پاداش بازیکنان بابت پیروزی‌های اخیر فردا صبح پرداخت می‌شود. این تیم به دلیل کسب 4 پیروزی متوالی تا قبل از برد مقابل تیم راه‌آهن باید یک پاداش ویژه به میزان دو برابر پاداش یک برد را کسب می‌کردند.این پاداش ویژه به همراه پاداش پیروزی مقابل تیم راه‌آهن فردا تا پیش از ظهر به حساب‌های بانکی بازیکنان واریز خواهد شد.

سه دو اخطاره در ترکیب استقلال

بنابر اعلام علی نظری جویباری سرپرست استقلال خسرو حیدری، فرهاد مجیدی و هادی شکوری، بازیکنان دو اخطاره تیم استقلال، پیش از داربی تهران هستند. بنابراین تیم فوتبال استقلال تمامی بازیکنان خود را برای مسابقه بزرگ جمعه آینده در اختیار خواهد داشت.

استقلال با هما به جده می‌رود

روز گذشته طی مذاکرات مفصل واعظی آشتیانی با مدیرعامل هواپیمایی هما مشکل پرواز تیم استقلال برای مسابقه مقابل تیم الاتحاد حل شد. سعید حسامی، مدیرعامل شرکت هواپیمایی هما در گفت‌وگو با مدیرعامل استقلال تاکید کرد که هواپیمایی هما همکاری لازم جهت سفر مستقیم استقلال به جده را انجام خواهد داد.



اردوی 48 ساعته، پیش از داربی

بازیکنان تیم فوتبال استقلال 48 ساعت قبل از داربی تهران به اردو می‌روند.بعد از ظهر چهارشنبه این هفته و پس از جلسه تمرین بازیکنان تیم استقلال برای برپایی یک اردوی 48 ساعته، پیش از داربی تهران به هتل المپیک خواهند رفت.